Eerste foto en specificaties Samsung Galaxy S8 gelekt

Het nieuwe toestel heeft niet de bekende navigatietoetsen als in de voorgaande zeven jaar, zelfs de fysieke homeknop is verdwenen. Hierdoor is het scherm een pak groter dan zijn voorgangers. Zelfs groter dan de toestellen uit de Note-reeks die vaak als phablet aangeduid werden.

Volgens Evan Blass van Venture Beat, die het nieuws naar buiten bracht, komen er twee varianten van het toestel op de markt: een van 5,8 inch en een van 6,2 inch groot. Beiden krijgen een edge-display mee.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH -- Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

Specificaties

Op de voorkant zit een 8 megapixelcamera en op de achterkant zit een camera met 12 megapixels. De telefoons krijgen een Qualcomm Snapdragon 835 of Samsung Exynos-proessor mee. Daarmee is de S8 11 procent sneller dan zijn voorganger en ook nog eens 20 procent zuiniger. De toestel krijgt 4GB werkgeheugen en een opslagcapaciteit van in ieder geval 64GB, uitbreidbaar tot 265GB met een microsd-kaart.

Het kleine toestel van de twee zou in Europa 799 euro kosten en het grote toestel 899 euro.