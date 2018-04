Europese Commissie start onderzoek naar Apple's overname Shazam

Dat Apple muziekherkenner Shazam wil kopen voor 400 miljoen dollar, is al langer bekend. Dat de Europese commissie zich daar zorgen over maakt, ook. Apple wilt Shazam namelijk samenvoegen met Apple Music, zijn eigen muziekstreamingdienst, iets wat mogelijk de eerlijke concurrentie met andere streamingdiensten zoals Spotify, Pandora of Tidal in het gedrang kan brengen.

EU-commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager heeft nu een onderzoek bevolen. "Ons onderzoek moet duidelijk maken of muziekfans kunnen blijven genieten van aantrekkelijke aanbiedingen," zegt ze in een persmededeling. De vrees is onder meer dat Apple via Shazam gevoelige data in handen kan krijgen over gebruikers van concurrerende diensten, en dat het de klanten van die concurrenten via de app kan proberen te overtuigen naar Apple Music te komen. Apple zou ook referenties naar andere muziekdiensten kunnen uitzetten.

Shazam zou binnenkort, als het een nummer herkent, meteen dat nummer op Apple Music kunnen zou aanraden, in plaats van ook Spotify in overweging te nemen; dat lijkt het idee een beetje. De commissie heeft volgens de regels tot 4 september de tijd om het onderzoek af te ronden. Als de Europese Commissie tot de conclusie komt dat er gevaar is op concurrentievervalsing, dan kan het de overname blokkeren of aanpassingen vragen.

In 2014 keurde de Commissie Apple's overname van accessoiremaker Beats nog goed omdat het gecombineerde marktaandeel van Apple en Beats in de muziekmarkt relatief klein is. Bij Shazam en Apple Music, zo luidt het, is dat niet het geval. Apple Music is de tweede grootste provider van muziekstreaming in Europa. De muziekherkenningsapp Shazam is wereldwijd de grootste en ook marktleider in de Europese Economische Ruimte (EER), het gebied van de 28 EU-landen plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. In februari hadden zeven Europese landen uit de EER Brussel al gevraagd mogelijke verstoring van de concurrentie op de markt te onderzoeken. (EB/ANP)