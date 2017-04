Europese Unie overweegt maatregelen tegen haatberichten op internet

In het document staat te lezen dat volgens de Europese Commissie er te veel fragmentatie is in de manier waarop illegale content verwijderd wordt. "Zulke afwijkingen zijn in sommige gevallen te verantwoorden (bijvoorbeeld bij bepaalde types illegale inhoud) maar in andere gevallen verminderen ze de effectiviteit van het systeem (bijvoorbeeld vertraging bij het offline halen van terroristische propaganda) ", aldus de Europese Commissie.

Een van de maatregelen die de Commissie overweegt houdt in dat onlineplatformen niet aansprakelijk gesteld worden voor illegale inhoud, indien ze moeite doen om actief naar zulke content te zoeken. Daardoor hoopt de Commissie dat bedrijven proactiever te werk zullen gaan.

Vorig jaar gingen Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft nog akkoord met een gedragscode van de EU om online haatberichten binnen de 24 uur te verwijderen. Ze werden toen bekritiseerd door de Commissie omdat ze niet snel genoeg te werk gingen.

Eerder kondigde Duitsland nog een wetsvoorstel aan waarbij boetes tot vijftig miljoen euro opgelegd kunnen worden indien socialemediabedrijven er niet in slagen illegale inhoud binnen de zeven dagen te verwijderen. Ook in het Verenigd Koninkrijk was er onlangs onrust toen zowel de BBC als de Britse krant 'The Times' tot de bevinding kwamen dat Facebook vaak niet in staat was inhoud te verwijderen, zelfs nadat die gerapporteerd was aan het bedrijf.