Facebook alweer onder vuur voor verspreiden illegale content

Via een valse Facebookaccount vond de verslaggever van The Times onder andere afbeeldingen en video's waarin IS en de recente aanslagen in Londen en Egypte verheerlijkt werden, evenals beelden van kindermisbruik.

De journalist rapporteerde alle afbeeldingen aan Facebook maar slechts sommige werden verwijderd door de socialenetwerksite. Extreem-islamitische posts waarin opgeroepen werd tot nieuwe aanslagen schonden volgens Facebook de communityrichtlijnen niet. Enkele posts werden zelfs gepromoot door de algoritmen van Facebook. Pas nadat de reporter van The Times zich bekendmaakte aan het bedrijf als journalist werden de afbeeldingen verwijderd.

Omdat Facebook er niet in slaagt illegale content te verwijderen nadat men ervan op de hoogte gebracht is, zou het bedrijf gerechtelijk vervolgd kunnen worden voor het publiceren en verspreiden van dergelijke beelden.

"Het spijt ons dat dit gebeurd is", reageerde Justin Osofsky, Vice President of Operations bij Facebook. "Het is duidelijk dat we beter kunnen. We blijven hard werken om de hoge verwachtingen waar te maken die gebruikers terecht van ons eisen".

Eerder rapporteerde ook de Britse publieke omroep BBC honderd afbeeldingen met kinderporno op Facebook maar slechts achttien foto's werden verwijderd. Daarbovenop werd de BBC door de socialenetwerksite aangegeven bij de politie. Facebook deed dit nadat de onderzoeksjournalisten op vraag van het bedrijf zelf de content in kwestie doorstuurden.

Yvette Cooper, voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken in het Brits parlement reageerde ontstemd: "Sociale media moeten snel hun zaken op orde krijgen. Dit is al veel te lang bezig. Het wordt tijd dat de overheid zich eens ernstig buigt over het Duitse voorstel om boetes op te leggen als illegale en gevaarlijke content niet onmiddellijk verwijderd wordt".

Het Duitse kabinet keurde onlangs een wetsvoorstel goed om boetes tot vijftig miljoen euro op te leggen indien socialemediabedrijven er niet in slagen criminele inhoud te verwijderen binnen de zeven dagen. Sommige content zou zelfs binnen de vierentwintig uur moeten verwijderd worden. Het wetsvoorstel moet enkel nog goedgekeurd worden door het Duits parlement.