Facebook: 'Bug zette mogelijk miljoenen postjes publiek'

Het sociale netwerk Facebook heeft per ongeluk postjes van zijn gebruikers publiek gezet, waardoor iedereen ze kan lezen. Het gaat om berichten die gemaakt werden tussen 18 en 22 mei. Gebruikers die berichten aanmaken, kunnen zelf kiezen wie die kan zien. Voor de meeste gebruikers staat die optie standaard op 'alleen vrienden'. Tijdens een periode van vier dagen zorgde een bug er echter voor dat die optie standaard op 'publiek' stond.

"We hebben recent een bug gevonden die bij sommige gebruikers automatisch suggereerde om publiek te posten bij het aanmaken van Facebookberichten," zo schrijft Facebook in een mededeling. Facebook herstelde de fout op 22 mei en zette de eerder gemaakte berichten op 27 mei weer privaat. De techgigant drukt erop dat de bug alleen van toepassing is op postjes die in die vier dagen werden gemaakt.

Waarschijnlijk is de bug een resultaat van tests die Facebook uitvoerde om gebruikers 'featured' postjes publiek te laten zetten. Dat werd echter ook de standaard setting voor gewone postjes. Gebruikers konden, voor alle duidelijkheid, nog wel zelf kiezen wie hun postjes mocht lezen, maar wie even niet oplette, of wie iets te gewend was geraakt aan zijn of haar 'default' setting, zou wel eens pijnlijke informatie met de rest van de wereld kunnen hebben gedeeld. Facebook zegt dat het alle gebruikers zal contacteren die mogelijk met de bug te maken hebben gekregen.

De bug is een pijnlijke blunder, niet in het minst omdat Facebook al een tijdje bezig is met een poging om het vertrouwen in zijn diensten te herstellen na privacyschandalen rond Cambridge Analytica en Chinese telefoonmakers.