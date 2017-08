Facebook opent weer controlepost in Duitsland

Duitsland nam deze zomer een wet aan tegen haatzaaierij, bedreigingen en nepnieuws op social media. Bedrijven als Facebook en Twitter moeten aanstootgevende berichten binnen 24 uur verwijderen nadat ze daarvoor een aanwijzing hebben gekregen. Doen zij dat stelselmatig niet, dan riskeren zij een boete tot 50 miljoen euro.

De internetbranche is erg kritisch over de nieuwe regels. Bedrijven vinden niet dat zij opgezadeld moeten worden met de beslissing of een bijdrage door de beugel kan of niet. Gebruikers van socialenetwerksites vrezen dan weer dat internetbedrijven uit veiligheidsoverwegingen subjectieve bedenkingen als aanstootgevend of beledigend erg ruim gaan interpreteren. Ook zou de vrijheid van meningsuiting in het geding zijn.

Wereldwijd wil Facebook het aantal medewerkers die berichten inhoudelijk moeten controleren uitbreiden van 4500 naar 7500.