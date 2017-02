Facebook wil het opnemen tegen YouTube

Over de voorbije jaren is het sociale netwerk een grote video-slokop geworden. Net als op YouTube experimenteren tv-zenders, nieuwsorganisaties en gebruikers met het platform om hun eigen content te brengen. Het heeft Facebook alvast op het idee gebracht om eigen professionele video's aan te bieden. De dienst is sinds eind vorig jaar stappen aan het zetten om zijn media-aanbod in de stijgers te krijgen. In december plaatste het nog een vacature voor een 'director of music licensing' . Het werkt sindsdien aan een systeem om inkomsten te delen met platenlabels, en het zou ook naar nieuwe manieren kijken om langere video's te brengen en daar meer advertenties in te krijgen.

Nu zijn medewerkers van het sociale netwerk volgens persbureau Bloomberg ook volop aan het onderhandelen met de platenmaatschappijen. Ze deden dat onder meer op de voorbije Grammy-uitreiking. ''We hopen dat ze werken aan licenties voor muziek op de hele site'', zegt David Israelite, de president van de National Music Publishers Association. De deal zou niet alleen moeten gaan over het publiceren van videoclips, maar ook over muziek in de filmpjes van gebruikers. Een goede deal met platenlabels en andere mediamaatschappijen zou Facebook bijvoorbeeld professionele of zelfs exclusieve video's kunnen opleveren, kwestie van meteen ook Netflix en de tv-zenders wat concurrentie aan te doen.

De muziekindustrie zoekt al langer een nieuw zakenmodel nu nog amper iemand een plaat koopt. Ze maakt daartoe onder meer deals met streamingsites als Spotify of Apple music. De deal met Facebook is voor de industrie nu een erg complexe zaak, niet in het minst omdat ze daarmee het idee zou bevestigen dat media en muziek gratis kunnen zijn. Anderzijds zou een goede overeenkomst met het sociale netwerk hen miljarden opleveren. Bovendien kan het de branche helpen om concurrent YouTube onder druk te zetten. YouTube deelt al advertentie-inkomsten met de platenlabels en heeft vorig jaar bijvoorbeeld een miljard dollar aan de muziekindustrie betaald. Volgens de platenlabels is dat echter niet genoeg en doet YouTube te weinig om op te treden tegen schending van auteursrechten.