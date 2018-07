Facebook ziet aantal Europese gebruikers dalen en geeft GDPR de schuld

De opmerking van Wehner komt een dag nadat het aandeel bijna een vijfde van de waarde verloor vanwege de tegenvallende resultaten die Facebook over het tweede kwartaal van dit jaar naar buiten bracht. Facebook verloor ongeveer een miljoen Europese maandelijks actieve gebruikers. Die zouden zijn afgehaakt vanwege de invoering van de nieuwe privacywet. "We hadden de daling verwacht", zei Wehner volgens financieel persbureau Bloomberg. "En ik zou zeggen dat het effect echt alleen te danken is aan de impact van de privacywet in de EU."

Wehner denkt niet dat Facebook te maken heeft met naweeën van het schandaal rond Cambridge Analytica. Persoonlijke informatie over maar liefst 87 miljoen gebruikers kwam in handen van het politiek adviesbureau dat meewerkte aan de presidentiële campagne van Donald Trump.

GDPR pas halverwege het kwartaal ingevoerd

Het tweede kwartaal van dit jaar was overigens wel de eerste volledige periode waarin Facebook geconfronteerd werd met de effecten van dat schandaal. De GDPR daarentegen trad pas op 25 mei in werking, dat is pas halverwege het tweede kwartaal.

Vandaar ook dat Europarlementariër Marietje Schaake (D66) het niet eens is met Wehner. "Een wet de schuld geven is wel erg gemakkelijk", schrijft ze in een mail aan Bloomberg. "Ik sluit niet uit dat het Cambridge Analytica-schandaal ook een belangrijke rol heeft gespeeld."