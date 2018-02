Falcon Heavy van Elon Musk gelanceerd vanop Cape Canaveral

De langverwachte lancering stond aanvankelijk gepland om 19.30 uur Belgische tijd maar werd met meer dan twee uur uitgesteld omwille van de weersomstandigheden.

Het is de bedoeling dat de Falcon Heavy in een baan om de zon wordt gebracht en daar zal ze mogelijk miljoenen jaren blijven rondcirkelen. Het verste punt van haar elliptische baan, bevindt zich dicht bij Mars. Volgens Elon Musk bestaat er een kleine kans dat de lading uiteindelijk crasht op de rode planeet.

De zeventig meter hoge Falcon Heavy is de krachtigste draagraket van alle raketten die momenteel in dienst zijn en de krachtigste sinds de spaceshuttle. Volgens SpaceX kan het gevaarte 63,8 ton in een zeer lage baan brengen, kan het 16,8 ton naar Mars slingeren en 3,5 ton naar Pluto. Een ritje kost ongeveer negentig miljoen dollar.

De nuttige lading bij deze demonstratievlucht is een 2008 Tesla Roadster die 1,25 ton weegt. Topman Elon Musk van SpaceX is immers ook de baas van de bouwer van elektrische auto's Tesla.

Het project van de Facon Heavy liep al vijf jaar vertragingen op.

