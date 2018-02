Langverwachte lancering van de Falcon Heavy: wat mag u vanavond verwachten?

Al in 2011 kondigde SpaceX-CEO Elon Musk de lancering van de Heavy Falcon aan. Na jaren van uitstel, is het nu eindelijk zover. Recent strooide de kortstondige shutdown in de Verenigde Staten nog roet in het eten, maar vanavond wordt de raket voor het eerst gelanceerd. Dat gebeurt vanop het historische platform 39A van NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Vanaf deze heilige plaats vertrok ook onder meer de Apollo 11-missie die de eerste mensen naar de maan bracht.

Als alles goed gaat, wordt de lading van de Falcon Heavy in een baan om de zon gebracht en zal ze daar mogelijk miljoenen jaren blijven rondcirkelen. Het verste punt van haar elliptische baan, bevindt zich dicht bij Mars. Volgens Musk bestaat er een kleine kans dat de lading uiteindelijk crasht op de rode planeet.

Gaat vanavond de eerste auto de ruimte in?

De Falcon Heavy is in staat om vracht van 63.800 kilogram de ruimte in te sturen. Uit de geschiedenis is gebleken dat er bij een 'Maiden Flight' wel al eens iets kan mislopen. Daarom wordt zo'n raket de eerste keer normaal niet gevuld met waardevolle apparatuur, maar met betonblokken.

Dat vond Elon Musk te saai: in plaats daarvan besloot hij zijn felrode Tesla Roadster als lading te gaan gebruiken. Drie camera's, vastgehecht aan de wagen, moeten voor een 'episch zicht' zorgen (als ze tijdens de lancering niet vernield zijn). Intussen speelt de autoradio het iconische nummer Space Oddity van David Bowie af, op repeat. Aan het stuur van de Roadster zit een astronautenpop in een SpaceX-ruimtepak.

Waarom? Omdat Elon Musk houdt van "de gedachte dat een auto eindeloos door de ruimte zoeft, en misschien miljoenen jaren later door een buitenaardse beschaving zal ontdekt worden".

Starman in Red Roadster A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 4, 2018 at 9:50pm PST

De omkadering zit dus al goed. Zal de testvlucht ook succesvol verlopen? Musk, van nature een optimist, liet al verstaan dat de kans groot is dat het ergens foutloopt. Het grootste risico is dat de hele raket gewoon ontploft. "Als er iets misgaat, dan hoop ik dat het pas op het einde van de lancering gebeurt, daar kunnen we er het meest uit leren", zei hij gisteren. Spannend wordt de lancering in elk geval.

De Falcon Heavy is de opvolger van haar kleinere broertje, de Falcon 9. SpaceX is intussen vrij bedreven geworden in het hergebruiken van die laatste. Vorig jaar wist het met de Falcon 9 achttien geslaagde lanceringen na elkaar uit te voeren. Enkel met de eerste van dit jaar liep het fout .

Ook vanavond is het de bedoeling dat de motoren na de lancering terug op aarde belanden. Deze keer niet één, maar drie: zoals de naam doet vermoeden, bestaat de Falcon Heavy uit een zwaardere variant van de Falcon 9, waarbij aan weerszijden van een Falcon 9 nog eens twee extra rakettrappen zijn gemonteerd. Die boosters moeten op twee landingsplekken op Cape Canaveral terechtkomen, het grotere middenstuk moet op een in de zee drijvend platform landen.

Wat is het nut van deze testvlucht?

SpaceX voert vooral lanceringen uit voor de Amerikaanse overheid. Na een geslaagde testvlucht vanavond, kan het bedrijf ook lanceringen van heel zware satellieten aanbieden. Dat zou de ruimteindustrie een boost geven.

Het ultieme doel van SpaceX is natuurlijk om een ruimtetuig op Mars te laten landen. In theorie moet dat met deze raket al mogelijk zijn, want de Falcon Heavy is in staat om een vracht van 16.800 kg naar Mars te transporteren. Maar dat is nog toekomstmuziek.

Bekijk de lancering hier

SpaceX zendt de lancering vanavond om 19u30 uit Belgische tijd, via onderstaande livestream (wie in enthousiast gezelschap wil kijken, kan ook naar Gent gaan). Het ruimtebedrijf geeft zichzelf drie uur om de raket in de ruimte te krijgen. Als er onverwachte technische problemen opduiken of als het weer te slecht wordt, dan zal het mogelijk morgen een tweede poging wagen. Volgens de website space.com geven de weersvoorspellingen op Cape Canaveral een kans van tachtig procent aan dat de lancering vanavond doorgaat.