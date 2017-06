'Focus op privacy ging ten koste van Siri'

Doordat Apple data standaard na zes maanden verwijdert, hebben de medewerkers die aan Siri werken niet veel data om het systeem te verbeteren. Amazon, Google en Microsoft hadden meer gegevens tot hun beschikking en konden hun digitale assistenten beter doorontwikkelen. Met de data kan je het systeem trainen in spraakherkenning en het onderscheiden van geluiden.

"De iTunes Store heeft goede data maar de schaal ervan is niet die van Amazon of Google", stelt oud-medewerker Jason Douglas. Daarnaast stelde Apple een manager aan die niets wist van spraakgestuurde systemen. Het zorgde ervoor dat Apple een achterstand opliep ten opzichte van concurrenten.

Apple was in 2011 de eerste fabrikant die een ingebouwde assistent in een telefoon introduceerde. Dat was toentertijd bij de lancering van de iPhone 4s. Later volgde Google met Now en Assistent, Microsoft met Cortana en Amazon met Alexa als digitale assistenten.