Ford werkt samen met taxi-app Lyft aan zelfrijdende auto

Ford heeft de ambitie om tegen 2021 volledig zelfrijdende auto's zonder stuur te bouwen. Dit jaar investeerde de autofabrikant een miljard dollar in Argo AI, een start-up die kunstmatige intelligentie voor zelfrijdende wagens ontwikkelt. Ford maakte eerder ook al duidelijk voor zichzelf een toekomst te zien als bedrijf dat 'on demand' auto-diensten levert.

Daarvoor gaat het nu samenwerken met Lyft, de grootste taxi-app ter wereld. 'Lyft beschikt over de kennis van verkeersstromen binnen steden en over een groeiende taxi-dienst. Wij hebben ervaring met productie van auto's op grote schaal en met het ontwikkelen van technologie voor zelfrijdende auto's. Door samen te werken, kunnen we ritjes in zelfrijdende auto's sneller naar het grote publiek brengen', legt Marakby uit op Medium.

In een eerste fase zal Lyft meer Ford-voertuigen, bestuurd door menselijke chauffeurs, toevoegen aan haar vloot. Later zal Ford ook zelfrijdende testvoertuigen leveren, al wordt niet duidelijk gemaakt wanneer precies.

Het wordt verre van een monogame samenwerking, want Lyft werkt ook al samen met Ford-concurrenten General Motors en Jaguar, met Google-dochter Waymo en met MIT-spin-off NuTonomy.