Google Assistant bijna beschikbaar in het Nederlands

De vertrouwelijke email is gericht aan een bètatester en kondigt het einde van de testperiode aan. De gebruiker moet voor 26 juli feedback geven. Het screenshot, dat werd opgemerkt door Tweakers, wijst er op dat Google bijna klaar is met de Nederlandstalige ondersteuning voor zijn Assistent.

Google kondigde begin dit jaar al aan dat het dit jaar de taalondersteuning flink wil uitbreiden, onder meer met Nederlands. Dat is handig voor spraakbesturing- en assistentie op Android telefoons, maar ook voor slimme speakers zoals Google Home en Google Mini. Die zijn vandaag al wel te bestellen, maar werken enkel in het Engels of Duits.

Geen interesse zonder Nederlands

Enkele maanden geleden raakte bekend dat zo'n drie procent van de Belgen een slimme speaker met digitale assistent heeft. Daarbij becijferde iCapps dat 92 procent momenteel geen intentie heeft om er een in huis te halen.

Een groot obstakel daarbij is het ontbreken van het Nederlands. Maar een 'kleine' taal zoals de onze vraagt wel veel inspanningen. De ondersteuning van het Nederlands door Google kan dus wel voor een kantelpunt zorgen.