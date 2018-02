Google Assistant spreekt binnenkort ook Nederlands

Dat kondigde het bedrijf aan op zijn 'Digital News Initiative Summit' in Amsterdam

Google Assistant is de digitale assistent van Google die gelanceerd werd in mei 2016 als opvolger van 'Google Now'. Net als Siri en Alexa is de AI in staat om 'gesprekken' te voeren. Uit een recent onderzoek van Loop Ventures bleek zelfs dat Google Assistant de 'slimste' van de drie was.

Google Assistant is al een tijdje beschikbaar in België op verschillende smartphones, smart speakers en smartwatches die Android Lollipop (versie 5.0) of nieuwer gebruiken. Op dit moment reageert Google Assistant op acht verschillende talen en is het toestel beschikbaar in slechts veertien landen. In 2018 wil Google daar verandering in brengen. Doorheen het jaar zal de AI beschikbaar worden in 37 nieuwe landen, en ook het aantal beschikbare talen wordt opgekrikt naar 25. Nederlands is een van die nieuwe talen.

Een Nederlandstalige versie van Google Assistant zou ook kunnen betekenen dat Google Home en de Pixel Buds, die een sterke integratie hebben met de Assistant, nu ook beschikbaar in de Belgische Google Store terecht komen.

Wanneer we Google Assistant ook in het Nederlands kunnen aanspreken, is op dit moment nog onduidelijk. Een officiële release date krijgen we waarschijnlijk pas op Google's jaarlijkse conferentie Google I/Oin mei.