Googles algoritme ontkent niet langer de Holocaust

De aanpassingen zijn een reactie op de kritiek die Google kreeg naar aanleiding van een artikel in de Britse krant The Guardian. Daaruit bleek onder meer dat een vraag als 'did the Holocaust happen' als eerste resultaat een uitgebreid ontkenningsartikel opleverde van de neonazisite Stormfront. Voor Engelstalige surfers lijken de ontkennende sites nu volledig verdwenen uit de zoekresultaten. We merken trouwens ook verschillen in de zoekresultaten voor 'are black people smart'. Het lijkt er dus vooral op dat Google een pleister heeft geplakt over de statements die in het artikel boven kwamen drijven. Tik je 'are women...' in, dan gaat Google bijvoorbeeld niet langer 'evil' voorstellen als autosuggestie.

"Google wilt mensen geloofwaardige en kwalitatieve resultaten geven voor hun zoekopdrachten", vertelt een woordvoerder van Google aan de techsite Digital Trends, "We willen gebruikers een waaier aan diverse content geven, van verschillende bronnen, en we staan achter het principe van een vrij en open web. Het is dan ook moeilijk om uit te maken welke pagina's het beste antwoord geven op een vraag, en we zitten er soms naast." Volgens dezelfde woordvoerder is Google aan het werken aan een automatische methode om ervoor te zorgen dat 'niet-gezaghebbende informatie' niet langer bovenaan de zoekresultaten komt.

Voor de Nederlandstalige zoekresultaten verandert er trouwens niets.