Groot Brittannië vereenvoudigt verzekeringen voor zelfrijdende wagens

"In het geval van een incident moet het volk beschermd worden en deze week introduceren we het framework om verzekeringen toe te laten voor deze nieuwe technologie", zegt de Britse transportminister Chris Grayling.

De exacte uitwerking moet er nog komen maar het doel is om het voor automobilisten makkelijker te maken. Vandaag heerst er in verschillende landen nog te veel onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk is bij een ongeval met een zelfrijdende wagen. Het idee van de Britten is dat je je wel kan beschermen als de technologie van de wagen je in de steek laat.

Zo wil de overheid bedrijven aanmoedigen om meer zelfrijdende wagens te ontwikkelen en testen in het land. Onder meer Nissan zal later dit jaar een zelfrijdende wagen testen in Londen, wat het vorig jaar al deed in andere Britse regio's.