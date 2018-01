Game-industrie goed voor maandelijkse opbrengst van bijna 10 miljard dollar

SuperData deelt op zijn website internationale cijfers met betrekking tot de inkomsten in de game-industrie. Het bedrijf vergeleek ook de inkomsten van spellen voor console, pc en mobiele apparaten. In totaal hebben gamers 17 procent meer uitgegeven aan hun games dan de maand voordien.

Volgens SuperData brachten de populaire spellen zoals: PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite: Battle Royale, Call of Duty: WWII, en GTA Online, vorige maand miljoenen op. In het rapport wordt ook vermeld dat de nieuwe Call of Duty vorig jaar de beste kwartaalverkopen behaalde die ooit bij een consolespel zijn waargenomen.

Microtransacties

Het analysebedrijf merkte op dat sommige titels erin slagen om door de jaren heen op een constante manier veel opbrengen te maken. Het gaat dan vooral om multiplayer-spellen die aan de hand van microtransacties digitale content in het spel te koop aanbieden. GTA V online bijvoorbeeld, behaalde in juni van vorig jaar nog een recordopbrengst, terwijl het spel al in 2014 werd uitgebracht.

Een opvallende aanwezige op plaats vier van best verkopende titels voor spelconsoles, is Star Wars: Battlefront 2. Het spel kon vorig jaar wereldwijd op veel kritiek rekenen, omdat de microtransacties in het spel werden geassocieerd met gokken. In ons land riep Minister van Justitie Koen Geens op om dergelijke microtransacties te verbieden.