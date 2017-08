Hoe blockchaintechnologie de volgende fipronilcrisis kan helpen voorkomen

We konden er de voorbije weken niet omheen: de fipronilcrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk een veilige voedselketen is, en welke verstrekkende gevolgen één enkele kink in de kabel kan hebben. Dat er zo veel verschillende betrokken partijen zijn - de eierboeren, verschillende overheden, controlerende instanties en de consument - maakt het verhaal er niet eenvoudiger op.

Traceerbaarheid van voedsel blijkt in de praktijk vaak lastig. Dat komt door een gebrek aan transparantie: het kan weken duren voordat het exacte moment van besmetting wordt geïdentificeerd. Dat heeft vaak verregaande gevolgen zoals voedselverspilling, onnodige ruimingen en de economische kost van terugroepacties.

Blockchaintechnologie, die ervoor zorgt dat alle informatie voor alle betrokken partijen op een transparante manier beschikbaar is, kan een oplossing bieden. Om de traceerbaarheid en informatie over voedselveiligheid te verbeteren, start een groep bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie daarom een blockchainsamenwerking met IBM.

Hoe werkt het?

Blockchain kennen we vooral als technologie achter de digitale munt Bitcoin. Het wordt onderhouden door een netwerk van computers die alle transacties onuitwisbaar bijgehouden. Daardoor is er niet langer nood aan een centrale autoriteit, zoals een voedselagentschap, om de betrouwbaarheid ervan te waarborgen.

Simplistisch gesteld komt het op het volgende neer: op het moment dat een kip een ei legt, zal de eierboer of het pluimveebedijf dat registreren. Dat is de eerste schakel in de blockchain. Wanneer dat ei daarna naar een distributiecentrum gevoerd wordt, dan wordt dat gescand. Die nieuwe informatie (bijvoorbeeld het tijdstip en de omstandigheden waarin het getransporteerd wordt) wordt als een nieuwe schakel aan de blockchain toegevoegd. Hetzelfde gebeurt bij de retailer. Elke nieuwe schakel bouwt zich voort op de volgende. Een netwerk van computers controleert of de data klopt, waarna het de transacties definitief voor iedereen vastlegt. Niemand kan achteraf nog een deel van de informatie wijzigen of laten verdwijnen.

Gesjoemel uitsluiten

Dat moet gesjoemel uitsluiten. Bovendien kan met behulp van deze technologie de tijd om correcte informatie te verzamelen teruggebracht worden van 7 dagen naar 60 minuten. Zo kunnen voedselbedrijven snel de bron van besmette producten traceren en de verspreiding ervan beperken.

Producenten, leveranciers, verwerkers, distributeurs, detailhandelaren, regelgevers en consumenten, krijgen namelijk in één keer toegang tot de beschikbare informatie over de wereldwijde herkomst en de staat van voedsel voor hun transacties. De groep, met onder meer Dole, Nestlé, Unilever en Walmart, werkt samen met IBM om de meest urgente onderdelen van de wereldwijde voedseldistributieketen waar blockchain van waarde kan zijn, te identificeren.

Ook nuttig voor andere industrieën

De transparante en gedecentraliseerde aard van de technologie heeft niet enkel verstrekkende gevolgen voor de voedingsindustrie. Zo kondigt IBM vandaag ook een platform aan waarmee blockchaintechnologie via de cloud toegankelijk wordt voor andere industrieën en bedrijven. Dat platform bouwt voort op haar publieke cloud-dienst, op basis waarvan de Amerikaanse techgigant ook een blockchainnetwerk voor KBC aan het ontwikkelen is. Eerder introduceerde IBM al oplossingen voor de groothandel in bloemen en de logistieke sector.