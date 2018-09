Huawei betrapt op valsspelen in benchmarks

Techsite Anandtech ontdekte de merkwaardigheid bij de Honor Play. Honor is een dochtermerk van Huawei. In het kort kan het toestel detecteren wanneer een benchmark-app actief is.

Op dat moment laat de telefoon een hoger stroomverbruik toe en presteert de telefoon een pak beter. Maar die piek wordt niet gehaald bij dagelijks gebruik. Meer stroomverbruik zorgt voor een hogere temperatuur en laat de batterij sneller leeglopen en mogelijk ook verslijten, waardoor fabrikanten dit vaak beperken om de algemene kwaliteit van hun telefoon te garanderen.

Huawei ontkent de techniek niet maar verstopt zich onder meer achter het feit dat andere spelers het ook doen. Vooral bij ons minder bekende merken waarmee Huawei op de Chinese markt concurreert zouden het evenmin nauw nemen met de testen waardoor het bedrijf zich genoodzaakt voelde om vals te spelen.

We moeten daarbij opmerken dat het bedrijf niet de enige is. Enkele jaren geleden kwam zo'n gesjoemel veel vaker voor en onder meer de chip in de Samsung S4 had een gelijkaardige prestatieboost wanneer hij werd getest.

Het bedrijf belooft in de toekomst zich wel aan de regels te houden en zal wanneer het benchmarkcijfers communiceert die laten bevestigen door externe partijen.