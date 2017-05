Imec ontwikkelt AI-chip gebaseerd op menselijk brein

Voor zijn zelflerende chip maakt Imec gebruik van de OxRAM geheugenchiptechnologie. Die technologie laat toe met een laag energieverbruik en een lage kostprijs een zekere rekenkracht te genereren. De chip kan leren uit voorgaande ervaringen en zelf een verband maken met de huidige situatie. Zo heeft de chip volgens Imec ook muziek leren componeren. Energie-efficiënte zelflerende chip zijn handig voor toepassingen in bijvoorbeeld the internet of things of de gezondheidszorg.

"Zo kunnen zelf-lerende neuromorfe chips in bijvoorbeeld hartsensoren een subtiele verandering in hartslag identificeren die mogelijke gezondheidsrisico's inhoudt en kunnen deze chips leren om kleine verschillen in een ECG- (electrocardiogram) patroon tussen verschillende individuen te herkennen", aldus Imec in het persbericht.

Het menselijk brein is een interessant architecturaal hoogstandje voor wetenschappers. Het verbruikt zeer weinig energie, gemiddeld slechts 12 watt, maar het heeft wel een immense rekenkracht. Vanwege de efficiëntie proberen wetenschappers overal ter wereld dit effect na te maken in computerchips. Ook IBM probeerde enkele jaren geleden met zijn TrueNorth-chip het menselijk brein zoveel mogelijk te benaderen. Een van de technieken van TrueNorth is om enkel signalen te sturen wanneer de elektrische lading een bepaalde grens bereikt, net zoals een echt brein. Hierdoor wordt er minder energie verspild.