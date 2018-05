Itsme steekt de grens over naar Luxemburg

De Belgische identiteitsapp Itsme blaast vandaag één kaarsje uit. Vanaf het najaar van 2017 kon via de applicatie ingelogd worden bij alle Belgische grootbanken en bij Proximus. Begin dit jaar volgde de erkenning door de Belgische overheid, en recent ook de openstelling voor Tax-on-web. "Die activatie heeft een enorme boost gegeven aan ons aantal authenticaties", vertelt Olivier Onclin, voorzitter van Belgian Mobile ID. Een jaar na de lancering kan de toepassing afklokken op meer dan 350.000 gebruikers, die samen meer dan 1.2 miljoen transacties per maand laten optekenen.

Intussen heeft ook een resem kleinere banken, waaronder Argenta, Crelan en VDK, bevestigd dat ze Itsme zullen gaan aanbieden. "Door een sneeuwbaleffect zullen ook de mutualiteiten, de veilinghuizen en de verzekeringssector snel volgen", klonk het.

Momenteel wordt ongeveer de helft van de Itsme-identificaties gebruikt om in te loggen bij banken en ongeveer een derde voor overheidstoepasssingen. "We merken dat Itsme de drempel verkleint om toepassingen op overheidswebsites, zoals MyPension, te gebruiken", vertelde minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

De CEO van Belgian Mobile ID strooide complimentjes terug. "Zonder de hulp van de overheid zouden we niet op dit niveau staan. In andere landen ontbreekt vaak de dynamiek voor samenwerking tussen de overheid en privé-initiatieven", aldus De Rijck.

Internationale ambities

Belgian Mobile ID heeft intussen gesprekken aangeknoopt met een aantal Europese spelers en daar is nu een eerste samenwerking uit geboren. Itsme zal binnenkort ook in Luxemburg uitgerold worden. Het zal er gekoppeld worden aan het platform van LuxTrust, waardoor één mobiele identiteit voor de hele BeLux-markt zal ontstaan.

LuxTrust bestaat al twaalf jaar in Luxemburg en biedt er een heel portfolio aan diensten aan. De monopolist registreert er zo'n 200.00 connecties per dag waardoor het over de verificatiegegevens beschikt van alle Luxemburgse cliënten die mobiel actief zijn. "Die credentials kunnen wij meteen gebruiken om Itsme te activeren. Het gaat dus om eenzelfde soort commerciële samenwerking als die die we met de Belgische banken hebben gesloten, waarbij we ook hun verificatiegegevens gebruiken", lichtte De Rijck toe. "Voor ons was dit een opportuniteit om in één stap meteen de hele Luxemburgse markt te betreden."

Het gaat daarbij om een strategische samenwerking waarbij beide spelers ook verder mikken op de internationale digitale markt. "We hebben de lat zeer hoog gelegd. We positioneren ons op het hoogste niveau wat betreft identificatie en veiligheid, zeker in vergelijking met onze buurlanden", zei De Rijck.

"Vijf jaar geleden zou een product als Itsme nooit in Europa zijn intrede kunnen hebben doen. Intussen heeft Europa baanbrekend werk verricht", verwees hij naar de eIDAS- , GDPR-, en PSD2-wetgeving. "Itsme is met deze regelgeving in het achterhoofd ontworpen. Daarom geloven we dat het product ook mogelijkheden biedt buiten de landsgrenzen."