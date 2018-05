Konica Minolta neemt Belgisch IT-bedrijf over

Konica Minolta neemt Aurelium over, een bedrijf dat al meer dan dertig jaar kan teren op expertise in ICT-oplossingen en vandaag een vijftigtal werknemers telt. Aurelium zal zijn naam en eigenheid behouden en blijven werken vanuit Kontich. Ook het huidige operationele management (Philippe Reinardts en Gert Lambers) blijft aan boord. Een overnamebedrag werd niet bekend gemaakt.

"Deze overeenkomst kadert in onze ambitie om een volwaardige IT-dienstverlener met complete digitale oplossingen te worden. De overname van Aurelium moet dat proces nu verder bewerkstelligen", schijft Konica Minolta in een persbericht. Dat het van oorsprong Japanse bedrijf uit was op Belgische overnames, bleek al uit een interview met managing director van Konica Minolta Belux Xavier Biermez in het maart-nummer van Data News.

Konica Minolta zal onder meer het vorig jaar geïntroduceerde concept 'Workplace Hub' samen met Aurelium op de Belgische markt gaan brengen. Workplace Hub is een centraal platform dat de volledige IT-infrastructuur van een organisatie samenbrengt. Dat moet kmo's en ook grotere ondernemingen helpen om sneller te schakelen in de digitale transformatie. De lancering staat gepland voor later dit jaar.