Meer dan 100.000 identificaties via Itsme op overheidswebsites

Itsme is de mobiele app van Belgian Mobile iD, een consortium van verschillende Belgische banken en netwerkoperatoren. Het doel van Itsme is om mensen een eenvoudige manier te bieden om zichzelf te kunnen identificeren en transacties te bevestigen, zonder dat daar een kaartlezer voor nodig is. Sinds midden januari kunnen ook verschillende overheidssites zoals MyPension, Tax-On-Web en Student@work gebruik maken van deze nieuwe identificatiemethode.

De eerste cijfers over het gebruik van Itsme op overheidswebsites werden aangekondigd in een blogpost. Daaruit bleek dat er tussen 8 januari en 18 februari in totaal 130.801 aanmeldingen door 66.429 unieke gebruikers plaatsvonden op overheidswebsites met Itsme. Dat is meer dan de 125.000 aanmeldingen in 2017 bij de zeven deelnemende operatoren en banken (sinds de lancering eind mei).

Zelf omschrijft de overheid de eerste tests met Itsme dan ook als een succes, maar in vergelijking met identificatie via eID zijn de cijfers nog relatief laag. In 2017 gebeurden er 42,7 miljoen authenticaties via eID, wat op zo'n 117.000 per dag neerkomt.