Microsoft en Red Hat gaan meer samenwerken rond containertechnologie

Het partnerschap tussen Microsoft en Red Hat bestaat sinds maart 2015. De samenwerking is nu uitgebreid met nieuwe toevoegingen. Die versterken het aanbod van beide bedrijven via de Microsoft Azure cloud service.

Deze samenwerking omvat native ondersteuning voor Windows Server-containers op Red Hat OpenShift, Red Hat OpenShift Dedicated op Microsoft Azure en SQL Server op Red Hat Enterprise Linux en Red Hat OpenShift. Deze toevoegingen aan de gezamenlijke roadmap van beide bedrijven zijn gericht op het vereenvoudigen van containertechnologie en om organisaties te helpen hun flexibiliteit te verhogen en digitale transformatie te ondersteunen met behulp van een hybride cloud.

Microsoft en Red Hat breiden hun geïntegreerde, co-located Microsoft- en Red Hat-ondersteuning uit om deze nieuwe diensten op hun platformen mogelijk te maken. Dit helpt IT-organisaties bij hun uitdagingen op weg naar digitale transformatie.

Windows Server-containers op Red Hat OpenShift

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van container-applicaties voor hun missiekritieke workloads, maar de meeste IT-organisaties zijn niet gestandaardiseerd op een enkele infrastructuur-stack. Deze heterogene omgevingen bestaan vaak uit Windows- en Linux-platformen met gescheiden applicaties, wat het moeilijk maakt om hun activiteiten te moderniseren en te schalen.

Door deze samenwerking wordt dit vergemakkelijkt. Windows Server-containers worden native ondersteund op Red Hat OpenShift, het containerapplicatieplatform op basis van Kubernetes. Red Hat OpenShift is het eerste containerapplicatieplatform, gebouwd op basis van het open source Kubernetes-project, dat zowel Linux als Windows container-workloads ondersteunt op een enkel platform en voor verschillende omgevingen in de hybride cloud. Hiermee worden silo's verbonden en wordt het makkelijker voor bedrijven om hun cloudplannen te realiseren.

Naar verwachting zijn in het voorjaar van 2018 de nieuwe mogelijkheden beschikbaar als een technologiepreview.

Red Hat OpenShift Dedicated op Microsoft Azure en Red Hat Enterprise Linux op Microsoft Azure Stack

Cloud-native applicaties en de containerplatformen waar ze op draaien, zijn cruciale componenten voor digitale transformatie. Het beheren van de infrastructuur voor deze technologieën kan voor IT-teams echter complex en tijdrovend zijn. Red Hat en Microsoft helpen hierbij door Red Hat OpenShift Dedicated op Azure aan te bieden.

Red Hat OpenShift Dedicated is een containerplatform dat als een cloud-service wordt geleverd en door Red Hat wordt beheerd. Deze dienst komt beschikbaar op Azure, het enterprise cloudplatform van Microsoft, met beschikbaarheid in 42 regio's wereldwijd. Ingenieurs van Microsoft en Red Hat werken nauw samen om OpenShift te optimaliseren voor Azure, wat helpt om gestandaardiseerde bedrijfsprestaties te leveren met geïntegreerde ondersteuning.

Met Red Hat OpenShift Dedicated op Microsoft Azure, dat naar verwachting vanaf begin 2018 beschikbaar is, kunnen IT-teams zich richten op het leveren van zakelijke waarde en innovatie in plaats van operationele zaken.

De bedrijven willen ook enterprise prestatiestandaarden en geïntegreerde ondersteuning bieden voor Red Hat Enterprise Linux-workloads op de Microsoft Azure Stack. Dit is een lokale uitbreiding van Azure die cloud computing mogelijk maakt voor on-premises omgevingen die draaien op gecertificeerde hardware van Dell, HP, Lenovo en Cisco. Hiermee kunnen bedrijven snel en gemakkelijk een cloudervaring realiseren in hun datacenter.

SQL Server op Red Hat Enterprise Linux en Red Hat OpenShift

Red Hat en Microsoft willen bedrijven die containers gebruiken om hun cloudflexibiliteit te verhogen, helpen om gebruik te maken van open innovatie. Eerder kondigde Red Hat al de beschikbaarheid aan van .NET Core 2.0 als een container in OpenShift. De komende maanden zijn de twee bedrijven van plan om de kracht en schaal van SQL Server voor Linux naar Red Hat Enterprise Linux en Red Hat OpenShift te brengen.

Net als bij alle gezamenlijke initiatieven van Red Hat en Microsoft wordt SQL Server voor Linux op Red Hat Enterprise Linux en Red Hat OpenShift Container Platform gezamenlijk ondersteund door zowel Microsoft als Red Hat.

"We hebben gezamenlijk erkend dat klanten niet kiezen voor Red Hat of Microsoft, ze hebben al gekozen: ze hebben gekozen voor gebruik van beide technologieën. Bedrijven over de hele wereld gebruiken Windows en Red Hat Enterprise Linux, Java en .NET. Microsoft en Red Hat kunnen samen deze klanten veel beter bedienen", aldus John Gossman , een architect op het gebied van Microsoft Azure.

Meer info over Microsoft en Red Hat en de mogelijkheid om Red Hat OpenShift op Azure uit te proberen is te vinden op de Red Hat Solutions op Azure site.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.