Microsoft voert Paint af

Paint is al zo oud als Windows zelf. De eerste zwart-wit-versie van het tekenprogramma zag het levenslicht in 1985, in Windows 1.0. Sindsdien is het programma met mondjesmaat veranderd. Sinds Windows 98 kunnen afbeeldingen in JPEG opgeslagen worden. Pas sinds Windows Vista kregen gebruikers de optie om meer dan drie acties ongedaan te maken.

Nu heeft Microsoft bekend gemaakt dat Paint met de Fall Creators Update voor Windows 10 in de lijst van te verdwijnen programma's terechtkomt. Dat betekent dat Microsoft vanaf deze herfst stopt met het onderhoud ervan en dat de kans groot is dat het tekenprogramma in latere releases daadwerkelijk verwijderd wordt.

In de Windows 10 Creators Update van april lanceerde Microsoft wel al een opvolger: Paint 3D. Dat is echter minder laagdrempelig en lijkt weinig op de klassieke versie.