Musk over locatie nieuwe Tesla-fabriek: 'Duitsland is de eerste keuze'

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en is op zoek naar een geschikte locatie. Heel wat landen hengelden naar de komst van de autofabriek. Een bron dicht bij het dossier liet ons in maart weten dat Vlaanderen nog altijd op de shortlist staat, samen met vijf andere regio's (Spanje, Tsjechië, Nederland, Duitsland en Oostenrijk). Nu lijkt Duitsland dus in koppositie te liggen.

Al is de keuze van Tesla nog niet definitief. Ze blijkt uit een antwoord van Musk op een vraag van een Twitteraar met nul volgers. Die volgde dan weer op een conversatie waarbij Musk in het Duits begon te antwoorden nadat een Duitser kritiek had op de politieke statements die Musk eerder had gemaakt.

De CEO van Tesla communiceert wel vaker via Twitter over zijn plannen. Traditionele media, die hij onlangs nog 'hypocriet' noemde, slaat hij liever over.