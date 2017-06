Musk weg uit adviesraden Trump bij uitstap klimaatakkoord

De oprichter van onder andere Tesla en SpaceX was een van de eerste techbazen waarmee Trump aan tafel ging zitten na zijn inauguratie als president. Naar eigen zeggen heeft Musk de president diverse keren op het hart gedrukt om zich in te zetten voor het klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs afgesloten werd. "Ik heb de president persoonlijk advies uitgebracht, ik heb mijn bronnen in het Witte Huis aangeboord en ik zit in diverse raden. Meer kan ik niet doen".

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain -- Elon Musk (@elonmusk) 31 mei 2017

Op de vraag van een Twittervolger wat zijn volgende stap is als Trump daadwerkelijk een streep zet door Parijs antwoordde Musk helder: "Dan hebben we geen andere keuze dan uit de diverse adviesraden te stappen".

Will have no choice but to depart councils in that case -- Elon Musk (@elonmusk) 31 mei 2017

Ook andere vooraanstaande CEO's uit Silicon Valley proberen met man en macht om de Amerikaanse president Donald Trump om te praten. Onder andere Tim Cook, CEO van Apple, heeft de president al gevraagd terug te komen op zijn voornemen om de VS uit het klimaatakkoord terug te trekken.

Eerder meldden insiders al dat invloedrijke omstanders van Trump zoals dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner ook tegen het opzeggen van Parijs zijn. Meer conservatieve adviseurs zoals Steve Bannon zouden het juist toejuichen als Amerika de rest van de wereld de rug toekeert.

Vooralsnog is er geen definitieve knoop doorgehakt door Trump.