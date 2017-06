Nieuwe rangschikking supercomputers: China heerst

Met een rekencapaciteit van 93 petaflops laat de 'Sunway TaihuLight' van het nationaal computercentrum in Wuxi de concurrentie nog altijd ver achter zich. De eerste Chinese supercomputer zonder Amerikaanse technologie prijkt al sinds vorig jaar op op de toppositie.

VS vallen uit de top drie

Ook de tweede plaats wordt nog steeds ingenomen door de Chinezen. De 'Tianhe-2' is goed voor 33,9 petaflops. De derde snelste supercomputer staat in Zwitserland: de 'Piz Daint' kreeg eind vorig jaar een upgrade en heeft nu een rekencapaciteit van 19,5 petaflops. Daardoor valt de krachtigste supercomputer uit de Verenigde Staten terug naar de vierde plaats. Het is de eerste keer sinds 1996 dat er geen enkele Amerikaanse supercomputer in de top drie staat.

Supercomputers nemen een steeds prominentere plaats in de economie, de wetenschappen en onderzoek. Van de astrofysica en de geneeskunde tot het simuleren van verkeersstromen, bewegingen van moleculen of weerfenomenen: hun rekencapaciteit wordt in diverse domeinen ingezet.

EU plant inhaalbeweging

Opvallend: van de tien krachtigste supercomputers, staat er geen enkele in een EU-lidstaat. Pas op een dertiende plaats, met 6.8 petaflops, vinden we de supercomputer die in Barcelona staat. Drie maanden geleden hebben zeven EU-lidstaten al een ministeriële verklaring ondertekend om een inhaaloperatie te maken: tegen 2022 moet er ook een krachtige Europese supercomputer komen. Begin deze maand kondigde bevoegd minister Alexander De Croo aan dat ook België zich als achtste EU-lidstaat aansluit bij die plannen. De ambitie is om een computerkracht te creëren van minstens 1000 petaflops. Over vijf jaar kan er dus ook een Europese supercomputer bovenaan de lijst prijken.