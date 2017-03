Nintendo wil productie Switch verdubbelen

Nintendo gaat in het volgende boekjaar, dat start in april, 16 miljoen exemplaren van de Switch produceren. Twee keer zoveel als origineel gepland, zo schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op gezag van mensen die bekend zijn met de plannen van het Japanse technologiebedrijf.

De Switch kwam twee weken geleden op de markt en lijkt een verkoophit. In een week tijd werden wereldwijd zo'n anderhalf miljoen exemplaren verkocht. Als die 16 miljoen exemplaren verkocht geraken, zou de Switch de grootste kaskraker voor Nintendo zijn sinds de Wii die in 2006 werd geïntroduceerd. Zo'n succes kan de gamesproducent wel gebruiken; de verkoop van de opvolger van de Wii, de Wii U uit 2012, viel bitter tegen.