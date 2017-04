'Online shoppen belasten gaat uw buurtwinkel niet redden'

Moet de belasting op arbeid verschuiven naar consumptie, transport en vervuiling? Misschien wel. Maar dat afschuiven op webshops, wat Vlaams Parlementslid Grete Remen oppert in haar opiniestuk, is niet de oplossing. Ze plaatst de lokale handelaar tegenover de grote e-commercereuzen maar de realiteit, en hoe het zover is gekomen, is genuanceerder.

Volgens Remen juichen we buitenlandse webshops toe terwijl ze lokale winkels wegconcurreren. Dat klopt.

Maar we doen dat niet omdat we het logo van Amazon zo knap vinden, wel omdat een aantal buitenlandse webshops vaak gewoon beter zijn.

Veel fysieke winkelketens zijn pas aan hun webavontuur begonnen op het moment dat Nederlandse concurrenten hier al vlotjes de markt aanboorden.

En dan is er ook nog de gebruiksvriendelijkheid van de websites. Vergelijk een goed uitgewerkte site als die van Coolblue maar eens met een (fysiek) gevestigde waarde als Fnac. Soms twijfel ik of ze mijn kredietkaart wel willen.

Kijken we naar lokale winkels, dan spelen er twee factoren. Het consumentengedrag is drastisch veranderd door het internet maar veel kleine handelaars zijn niet gevolgd. Mijn bakker laat toe dat ik een broodje telefonisch bestel, maar datzelfde broodje online bestellen, afrekenen en zonder wachtrij ophalen? Het is in het merendeel van Vlaanderen nog science fiction. Al bestaat en kan het dus wel.

Het kan nochtans anders. Torfs slaagt er als Belgisch familiebedrijf in om fysieke winkels en een goede webshop hand in hand te laten gaan. De komst van Zalando heeft hen niet getorpedeerd.

Steunen ja, beschermen neen

Een paar alinea's later gaat het over giganten als Ikea die amper belastingen betalen. In alle eerlijkheid snap ik die verwijzing niet in het betoog.

Mijn favoriete gehaktballenproducent is pas heel laat met online verkoop begonnen. Als de meubelgigant amper belastingen betaalt, heeft dat te maken met de Belgische belastingregels en de afspraken met de fiscus. Iets waar de partij van Remen, die zowel federaal als Vlaams in de regering zit, iets aan zou kunnen doen.

Ook het betoog dat Europa de ongelijkheid tussen lokale handelaars en grote internationale spelers tolereert onder druk van lobbyisten verwart me. Beste Vlaams Parlementslid, dat is iets wat uw partij, die ook Europees een aantal afgevaardigden heeft, zou kunnen aanpakken. Al blijft het een vreemde redenering. Als we kleine handelaars beschermen tegen grote spelers die het beter doen, moeten we dan ook politiek de kiesdrempel van 5% afschaffen en de kleine PVDA een extra zetel te geven die eigenlijk aan de de veel grotere N-VA toehoort?

Maar het milieu!

Remen verpakt haar nobele verdediging van de lokale handelaar als de nood voor een milieuheffing voor e-commerce. Want al die pakjes zijn niet goed voor het milieu.

Dat klopt. Elke week een pakketje uit het buitenland bestellen is inderdaad niet de meest ecologische levensstijl. Maar de appelsienen bij Colruyt komen ook uit Spanje of Israël, elke week, het hele jaar door.

Je kan nog beargumenteren dat een individueel pakketje ecologisch zwaarder weegt dan een truck vol buitenlands fruit. Maar ook hier is de realiteit anders. Het klopt niet dat elk pakketje individueel vanuit de Verenigde Staten of China komt. Wie morgen een iPhone (geproduceerd in China) bestelt bij Bol.com (Nederland) mag er zeker van zijn dat die al klaar ligt in een lokaal distributiecentrum. Een echt goede webshop kan zelfs voorspellen hoeveel er op dagelijkse basis in een bepaalde stad zullen worden besteld.

Het klinkt anders wel goed, een milieuheffing die de grote webhandelaren doet dokken en de lokale handelaar spaart. Maar wie zal die in de praktijk betalen? De consument. Hij of zij die vaak het gemak verkiest boven een licht prijsverschil. Of misschien wel Bpost, want wie verzorgt de laatste honderd kilometer van zo'n pakketje?

We keren niet terug

Je mag het toejuichen of verwensen maar e-commerce gaat niet afnemen. De luxe om vanavond om half twaalf iets te bestellen en het een dag later te ontvangen is iets waar enkel Preet, de nachtwinkel bij mij om de hoek, tegenop kan. Niet dat zij zo'n geweldige service biedt, maar in een land waar we werken tot 17u, in de file staan tot 19 uur en de meeste winkels slechts open zijn tot 20 uur is zij - net als Torfs, Amazon, Zalando, Coolblue en Bol.com - wel degelijk open op het tijdstip dat ik tijd heb om mijn geld uit te geven. Al vrees ik dat een webshop wel niks voor haar is.

Ik sluit graag af met een oproep. Beste Vlaamse handelaar, ga online. Als de klant klant nog steeds koning is, bedien hem dan waar en hoe hij het wil. Doe dat met vallen en opstaan, gepaard met lokale charme. U gaat uw klanten wat minder zien, maar de Vlaming geeft nog steeds graag zijn centen aan een andere Vlaming, zo lang ze maar Paypal of Mastercard aanvaarden.