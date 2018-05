Oracle koopt DataScience.com

Data science-teams gebruiken het platform om werk te organiseren, gemakkelijk toegang te krijgen tot gegevens en computerresources en end-to-end modelontwikkelingsworkflows uit te voeren. Organisaties zoals Amgen, Rio Tinto en Sonos gebruiken het DataScience.com-platform om de productiviteit te verbeteren, de operationele kosten te verlagen en machine learning-oplossingen sneller in te zetten.

DataScience.com maakt het volgens Oracle mogelijk om bedrijfsveranderende inzichten te leveren, terwijl ook het vermogen van IT-teams om dat werk te ondersteunen wordt verbeterd. Oracle en DataScience.com zullen samen klanten voorzien van één data science-platform dat gebruik maakt van Oracle Cloud Infrastructure en de breedte van Oracle's geïntegreerde SaaS- en PaaS-aanbiedingen.

"Elke organisatie onderzoekt momenteel data science en machine learning als een belangrijke manier om een proactief concurrentievoordeel te ontwikkelen, maar het gebrek aan uitgebreide tooling en geïntegreerde machine learning-mogelijkheden kan ervoor zorgen dat deze projecten tekortschieten," zei Amit Zavery , Executive Vice President van Oracle Cloud Platform, Oracle.

"Met de combinatie van Oracle en DataScience.com kunnen klanten één data science-platform gebruiken om machinaal te leren en big data effectiever te gebruiken voor voorspellende analyses en verbeterde bedrijfsresultaten."

"Data science vereist een uitgebreid platform om operaties te vereenvoudigen en waarde op schaal te bieden", zegt Ian Swanson , CEO van DataScience.com. "Met DataScience.com maken klanten gebruik van een robuust, gemakkelijk te gebruiken platform dat barrières wegneemt om waardevolle machine learning-modellen in productie te zetten." Wij zijn zeer enthousiast over de samenwerking met het toonaangevende cloud-platform van Oracle, zodat klanten de voordelen van hun investeringen kunnen realiseren in data science."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.