Perswaakhond waarschuwt journalisten: 'Log uit op iCloud in China'

Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die onderzoek doet naar de persvrijheid. De organisatie raadt in een bericht op haar website journalisten aan om vanaf 28 februari niet langer gebruik te maken van iCloud in China.

Toegang tot gegevens

De aankondiging komt er nu Apple tegen eind deze maand haar cloud-databeheer in China overlaat aan een Chinees partnerbedrijf, Guizhou-Cloud Big Data (GCBD). VZG maakt zich zorgen omdat bestuurders van GCBD banden zouden hebben met bedrijven die in het bezit zijn van de Chinese overheid.

De internationale waakhond voor persvrijheid is ook bezorgd over een clausule die Apple onlangs heeft toegevoegd aan de gebruiksvoorwaarden op haar Chinese website. Daarin stelt het bedrijf uit Cupertino dat zowel Apple als het Chinese GCBD toegang hebben tot de gegevens van gebruikers.

Drukkingsmiddelen

Apple wil gebruikers geruststellen met een verklaring: "Apple heeft nooit een toegangssleutel of achterpoortje gecreëerd waarmee je zomaar toegang kan krijgen tot haar diensten. We hebben ook nooit een overheid rechtstreeks toegang verleent tot de Apple Servers."

VZG neemt geen genoegen met die verklaring. "Apple belooft dat het nooit toegang tot haar content aan overheden verleent, maar je kan daar nooit zeker van zijn", beweert Cédric Alviani, hoofd van de Oost-Aziatische afdeling van Verslaggevers Zonder Grenzen. "We kennen de vastberadenheid en de drukkingsmiddelen van de Chinese overheid. Vroeg of laat vindt de overheid haar weg naar binnen, als het ze nu nog niet gelukt is, tenminste."

Chinese bezorgdheid

Het is niet de eerste keer dat VZG haar kritiek uit op de iPhone-maker. Vorig jaar besliste Apple om alle VPN-apps uit de Chinese App Store te verwijderen, omdat die in China illegaal zijn. Onder meer VZG en Amnesty veroordeelden die beslissing.

Maar niet alleen het Chinese partnerbedrijf van Apple wordt verdacht van Chinese overheidsinmenging. In de VS willen twee senatoren een boycot beginnen tegen ZTE en Huawei.