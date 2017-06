Petya-aanval treft ook bedrijven in België

Verschillende bedrijven wereldwijd zijn het slachtoffer geworden van dezelfde ransomware-aanval. De internetpiraten achter het Petya-virus eisen 300 dollar om de getroffen computers te deblokkeren, zo meldt de Russische veiligheidsfirma Group-IB.

Het epicentrum van de cyberaanval lijkt in Oekraïne te liggen. Daar lag sinds vanmiddag het computernetwerk van de Oekraïense overheid plat. Ook Oekraïense banken, supermarkten en grote bedrijven zijn doelwit geworden. Daaronder de beheerder van het Oekraïense elektriciteitsnet, vliegtuigfabrikant Antonov en de luchthaven van de hoofdstad Kiev.

Na Oekraïne is Rusland het grootste slachtoffer, onder meer het energiebedrijf Rosneft werd er getroffen. Daarna volgen Polen, Duitsland en Italië, meldt beveiligingsbedrijf Kaspersky. In Groot-Brittannië behoort reclamebureau WPP tot de slachtoffers.

Tevens liggen de containerterminals van havenbedrijf APM wereldwijd plat. Het Deense moederbedrijf Maersk meldt dat dat het gevolg is van de cyberaanval.

APM heeft ook terminals in Zeebrugge. "De computersystemen die de operaties daar begeleiden, liggen plat. We moeten dus weer manueel werken", zegt de topman van de Zeebrugse haven, Joachim Coens aan Belga. Laden en lossen kan nog wel, maar er zijn vertragingen omdat op papier uitgezocht moet worden waar de containers bijvoorbeeld heen moeten.

In ons land is verder medicijnenproducent MSD getroffen door de cyberaanval. Ook de Belgische IT-systemen van snoep- en koekjesproducent Mondelez liggen plat. Het Centrum voor Cybersecurity België liet weten dat het al twee concrete meldingen kreeg van Belgische bedrijven. Het zou daarbij niet gaan om kritieke infrastructuur. Het federale cyber emergency team volgt de situatie "minuut per minuut" op.