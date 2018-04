Private modus is niet wat u denkt

De studie, uitgevoerd door de University of Chicago en de Leibniz Universiteit in Hannover, meldt dat mensen niet echt begrijpen wat er gebeurt met hun webverkeer in 'privé-modus'. Volgens de studie geloven gebruikers ten onrechte dat die incognito modus hen beschermt tegen online tracking en malware.

Voor het onderzoek kregen 460 vrijwilligers een fictieve browser te zien met een van dertien verschillende private browsermodi, gemodelleerd op bestaande browsers zoals Chrome, Firefox, Edge en Brave. Daarbij kregen ze allerlei hypothetische scenario's voor hun neus, en moesten ze aangeven of hun data in dat scenario en in die modus afgeschermd zou blijven.

Conclusie: veel mensen hebben niet het juiste idee over wat er wel en niet bewaard wordt. 56,3 procent van de deelnemers dacht bijvoorbeeld dat inloggen in een Google account op private modus zou zorgen dat zoekopdrachten niet op de account werden bijgehouden, en 46,5 procent geloofde dat bladwijzers die werden opgeslagen in private modus niet zouden opduiken in standaard modus. 40.2 procent dacht dan weer, verkeerdelijk, dat een website hun locatie niet zou kunnen tracken in private modus.

Daarnaast dacht 27,1 procent dat private modus een beter bescherming zou bieden tegen malware, terwijl 25,2 procent in de veronderstelling leefde dat private modus hun IP-adres zou afschermen.

"We zien dat de informatie die browsers geven [over hun private modus, nvdr.] enkele belangrijke foute ideeën niet corrigeert," schrijven de onderzoekers. "Daarbij hoort de verkeerde assumptie dat privaat surfen een middel is tegen geolocatie, advertenties, virussen en tracking door websites of de netwerkprovider"

'Pornomodus'

De term 'privaat' is daarbij gevoelig, zegt de studie nog. Toen de eerste private modusen uitgerold werden, kregen ze dan ook de koosnaam 'pornomodus' mee. Het private, zo stellen de onderzoekers, suggereert meer bescherming dan wat er effectief in de browser geleverd wordt. "Wanneer een browser meldt dat gebruikers 'privaat kunnen surfen' (zoals Chrome dat doet), kunnen gebruikers dat linken aan het bredere concept van privacy," zo staat in de studie. Volgens de onderzoekers kunnen browsers meer doen om uit te leggen wat incognito al dan niet doet om de sporen van surfers te wissen.

Wat is het dan wel?

Private modus is vooral een privacy-functie voor het lokale toestel. In deze modus worden geen cookies opgeslagen, en wordt de surfgeschiedenis en web cache (waarmee pagina's worden voorgeladen) uitgezet. De websites en netwerkprovider zien jou dus wel, maar de gebruiker die de computer na u opent, kan niet zien wat jij net deed.

Wil je wel je IP-adres blokkeren, dan zal je een VPN of een uitgebreid verhullingssysteem zoals Tor moeten gebruiken. Om malware te vermijden, installeer je best security software, of gebruik je de speciale Safe Browsing modus in Google, of Windows Defender Browser Protection van Microsoft. Voor advertenties zijn er dan weer speciale ad blockers.