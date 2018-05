Proximus zal digitale meters van Eandis verbinden via eigen NB IoT-netwerk

Telecomprovider Proximus stelt zijn eigen NB IoT-netwerk voor. Dat is een netwerk gebaseerd op de huidige 4G-infrastructuur, maar met een breder bereik. Op die manier kan het apparaten in moeilijk bereikbare locaties, zoals kelders, verbinden. De technologie wordt sofwarematig uitgerold, en werkt via de bestaande zendmasten van de provider.

LoRa en NB IoT

Het is opmerkelijk dat Proximus op de boot van NB IoT springt, omdat het bedrijf al een gelijkaardige technologie aanbood met zijn LoRaWAN-netwerk. De provider verduidelijkt in zijn persbericht dat NB IoT en LoRa complementair zullen werken.

NB IoT werkt via simkaarten, en de bandbreedte van het netwerk is groter dan bij LoRa. Dat zou de technologie beter geschikt maken voor krachtigere toepassingen. LoRa is volgens Proximus dan weer beter geschikt voor toepassingen waarbij meer mobiliteit en energiezuinigheid vereist is.

Digitale meters

In opdracht van IBM en Sagemcom heeft Proximus toegezegd om de digitale gas- en elektriciteitsmeters van Eandis en Infrax te verbinden aan de hand van zijn NB IoT-netwerk. De bedoeling is dat de data van de meters kan worden afgelezen, maar ook dat de meters vanop afstand bestuurd kunnen worden. Het gaat om 1,3 miljoen meters die tegen 2022 in werking zullen zijn.

"Dankzij deze nieuwe technologie versterkt Proximus zijn aanbod van IoT-netwerken verder", zegt Bart Van Meersche, chief enterprise marketing officer bij Proximus. "Hierdoor kunnen wij nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten en hen de beste oplossing aanbieden."

Concurrentie

Proximus is niet de enige provider die een NB IoT-netwerk aanbiedt. Orange kondigde vorig jaar de lancering van zijn eigen IoT-netwerk aan. Het bedrijf meende toen dat de technologie krachtiger en beter gestandaardiseerd is dan de alternatieven van concurrenten, zoals LoRa van Proximus. Deze week stelde Orange ook een eigen kit voor, waarmee ontwikkelaars zelf eigen IoT-toepassingen kunnen ontwikkelen op basis van het NB IoT-netwerk