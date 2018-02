Qualcomm weigert ook nieuw bod Broadcom

Broadcom wil snel rond de tafel gaan zitten met Qualcomm, om over de voorwaarden voor een overname van dat bedrijf te praten. Broadcom heeft al twee keer ongevraagd enkele miljarden geboden om zijn sectorgenoot over te nemen, een eerste keer in november vorig jaar voor honderd miljard dollar. Broadcom verhoogde zijn bod eerder deze week naar 121 miljard dollar, maar ook dat werd afgewezen. Volgens Qualcomm, 's werelds grootste leverancier voor smartphonechips, vertoont het nieuwe bod "ernstige tekortkomingen naar waarde en zekerheid".

Het nieuwe bod om alle openbare aandelen van de chipmaker voor 82 dollar per stuk op te kopen, zou Qualcomm onderwaarderen, en zou ook geen rekening houden met de antitrustautoriteiten. Het is namelijk nog maar de vraag of twee van de grootste chipmakers ter wereld wel mogen samengaan.

Qualcomm is ondertussen wel bereid tot een gesprek. Het bedrijf is zelf nog altijd bezig om de Nederlandse chipmaker NXP in te lijven voor 47 miljard dollar. Ook die overname van de voormalige chipdivisie van Philips gaat evenwel niet zonder slag of stoot. Sommige aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf dringen aan op een hogere prijs. Broadcom op zijn beurt wil de overname van Qualcomm alleen doorzetten als dat bedrijf NXP voor de afgesproken prijs overneemt, of helemaal afziet van de deal. (EB/ANP)