Snap gaat camerabrillen verkopen

De bril kost 130 dollar en is voorlopig alleen in de Verenigde Staten te verkrijgen. Het toestel geeft gebruikers van Snapchat de mogelijkheid om videoclips van 10 seconden te maken en meteen te delen. De bril kan via WiFi of Bluetooth met een telefoon worden verbonden. Ook opvallend: de video's zijn rond en niet rechthoekig. Dat is geen foutje, maar een bewuste keuze, omdat dat ook is hoe mensen de wereld om zich heen zien, aldus Snap.

De hype rond dit toestel begon al afgelopen herfst. Toen zette Snap speciale verkoopautomaten, Snapbots, op verschillende plaatsen in de VS. Die strategie moest het apparaat een exclusieve status geven. Snapchat, dat vooral populair is onder jongeren, staat bekend als een erg vernieuwend platform, met leuke ideeën zoals Stories, die vervolgens lustig door concurrent Facebook gekopieerd worden.

De grote lancering van zijn eerste hardwareproduct valt voor Snap ondertussen samen met de aankondiging dat het bedrijf naar de beurs gaat. Uit de documenten die werden publiek gemaakt in aanloop daarvan, meldt Snap Inc. meteen ook dat het niet van plan is veel geld te verdienen aan de bril. Toch wil Snap, dat zich inmiddels 'camerabedrijf' is gaan noemen aldus Reuters, fors inzetten op 'gadgets die als zoete broodjes over de toonbank gaan'. Daarvoor zijn honderden mensen in dienst genomen die deze visie moeten omzetten in producten.