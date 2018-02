T-Mobile in zee met Nokia en Ericsson voor 5G

Onder meer New York, Los Angeles, Dallas en Vegas worden vanaf het tweede kwartaal voorzien van 5G-netwerkapparatuur. Het project moet klaar zijn tegen 2020. Hoeveel T-Mobile betaalt voor de netwerkdeal met de twee Europese spelers is niet bekend.

Volgens Nokia gaat het om netwerkapparatuur die in regel is met de 3GPP 5G New Radio standaarden. 3GPP is de samenwerking tussen verschillende telecomspelers die de 5G standaard bepaalt. Het gaat om materiaal dat op 600 MHz actief zal zijn, als in het 25 GHz millimeter wave spectrum. Voor Ericsson gaat het om hetzelfde spectrum, maar hier vermeldt het bedrijf ook 39 MHz.

Naast de uitrol via de klassieke zendmasten komen er ook 25.000 kleine cellen die het netwerk moeten ondersteunen. T-Mobile verwacht tegen 2019 de eerste 5G-compatibele toestellen.

Europees Vs Chinees

Veel Europese netwerkoperatoren, waaronder de Belgische, kiezen Chinese bedrijven als leverancier voor hun netwerktechnologie. Zo kondigde Voo gisteren nog een samenwerking met ZTE aan.

Dat het Amerikaanse T-Mobile kiest voor het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson is geen verrassing. Er heerst al jaren een stevig wantrouwen vanuit de VS over Chinese netwerkspelers. Dat laait de laatste weken weer op met wetsvoorstellen die de overheid verbiedt in zee te gaan met Huawei of ZTE, en zelfs druk op telecomspelers om geen deals te maken met die twee.