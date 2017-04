Unroll.me verkoopt gebruikersdata aan Uber

Kent u Unroll.me? Dat is een populaire app waarmee je je in enkele klikken kan uitschrijven uit een hele reeks ongewenste nieuwsbrieven. Als u die dienst gebruikt en enige waarde hecht aan uw privacy, dan doet u er misschien best aan om daar toch meteen mee te stoppen nu blijkt dat Unroll.me gebruikersdata verkocht heeft aan Uber. Meer nog: het statement van de ceo maakt vooral duidelijk dat Uber slechts één voorbeeld is.

Wie Unroll.me gebruikt, geeft de app toestemming om je hele e-mailbox te doorzoeken naar nieuwsbrieven en spam waarop u zich vervolgens met enkele klikken snel kan uitschrijven. Maar Unroll.me gaat daarnaast blijkbaar ook op zoek naar aankoopbonnen in je e-mailbox: data die het vervolgens via moederbedrijf Slice Intelligence - weliswaar geanonimiseerd - doorverkoopt aan geïnteresseerde partijen. Zo kocht Uber bij Slice Intelligence data over aartsrivaal Lyft; iets wat aan het licht kwam in een reportage van The New York Times over de agressieve stijl van Uber-ceo Travis Kalanick. Uber gebruikt die data om de zakelijke gezondheid van Lyft op te volgen.

'Lees de gebruiksvoorwaarden'

Slice ontkent de transactie niet, en wijst er op dat de data geanonimiseerd zijn. De ceo van Unroll.me bevestigt in een blogpost het verhaal en zegt te betreuren "dat gebruikers verontwaardigd zijn dat Unroll.me op die manier de gratis dienst financiert". Hij wijst er op dat de mogelijkheid in de 'terms of service agreement' opgenomen staat: u weet wel, die lange, juridische tekst waar u snel het vakje 'agree' aantikt wanneer u een app voor de eerste maal gebruikt. Iets wat de ceo dan ook nog eens zelf openlijk toegeeft: "De realiteit is dat de meesten van ons - mezelf inbegrepen - niet de tijd nemen om de gebruiksvoorwaarden door te nemen", klinkt het. Oftewel: ceo Jojo Hedaya heeft vooral spijt dat u het erg vindt en dat hij betrapt is, niet dat hij onze data doorverkoopt. Laat het een les zijn vooraleer u nog eens een app toestemming geeft om uw hele e-mailbox in te kijken.