Verlieslatend Spotify trekt naar de beurs

Spotify, de grootste muziekstreamingdienst ter wereld, is nu beursgenoteerd. Het bedrijf wil geen nieuwe aandelen uitgeven, maar haar bestaande aandelen die al in handen zijn van geldschieters registreren aan de beurs. Daarbij gaat het om een bedrag van 1 miljard dollar. Er wordt al langer door analisten gespeculeerd over een beursgang van Spotify.

De Zweedse onderneming kwam ook met cijfers over 2017. De omzet bedroeg bijna 4,1 miljard euro, met een operationeel verlies van 378 miljoen euro. Het aantal maandelijks actieve gebruikers lag in december op 159 miljoen, een stijging van 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal betalende gebruikers is meer dan 70 miljoen.

Uitdagingen

Hoewel de maandelijkse gebruikers de hoogte ingaan bij Spotify, zit ook de concurrentie niet stil. Onlangs raakte bekend dat concurrent Apple binnenkort zelfs meer betalende abonnees zal hebben tegen de zomer. Al staat Spotify in Europa sterker.

Ook wat het financiële plaatje betreft zal de muziekdienst voor uitdagingen staan. In de Verenigde Staten zal het bedrijf een hoger percentage van haar winst moeten afstaan aan uitgevers en artiesten. Alle streamingdiensten moeten nu 15,1 procent van hun winst delen, tegenover de 10,5 procent voordien.

De beursaanvraag werd ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. De beursgang zal niet worden begeleid door banken.