Apple Music binnenkort populairder in de VS dan Spotify

Spotify krijgt in de VS steeds grotere concurrentie van Apple Music. De streamingdienst van Apple zou volgens een rapport van The Wall Street Journal aan een hoger tempo betalende gebruikers scoren. Als die trend zich blijft verder zetten, is Apple Music in de VS tegen de zomer groter dan Spotify.

Andere strategie

Momenteel groeit Spotify in de Verenigde Staten maandelijks met twee procent, tegenover vijf procent voor Apple Music. Daarnaast beginnen 3 keer meer mensen een proefperiode bij de dienst van Apple, zo luidt het rapport. Al valt dat verschil wel enigszins te verklaren vanwege de verschillende strategieën van beide bedrijven.

Spotify biedt namelijk naast zijn betalende dienst ook een gratis formule aan, waarmee gebruikers oneindig kunnen streamen, mits een aantal beperkingen. De muziekdienst laat bijvoorbeeld haar gratis gebruikers advertenties beluisteren, en ze kunnen ook niet oneindig nummers overslaan. Apple daarentegen, is veel strikter. De gratis proefperiode van Apple Music is voor gebruikers letterlijk de enige manier om (tijdelijk) de streamingdienst uit te proberen.

iPhone en HomePod

De oorzaak van de snelle groei van Music zou te maken hebben met de sterke positie van de iPhone in de VS. In de VS heeft Apple op de smartphone-markt een aandeel van 44,8 procent. Het bedrijf uit Cupertino levert elk toestel bovendien met Apple Music aan boord.

Daarnaast breidt de fabrikant ook de line-up van toestellen die Apple Music ondersteunen verder uit. Deze maand lanceert het bedrijf de HomePod, een concurrent voor de Google Home en Amazon Alexa. Voorlopig brengt Apple haar slimme speaker alleen naar de VS.

Wereldwijde leider

Toch wil de opkomst van Apple Music niet meteen zeggen dat Spotify ook haar wereldwijde leiderschap zal verliezen. Globaal gezien heeft Spotify 70 miljoen betalende klanten, ten opzichte van de 36 miljoen van Apple. Vooral in landen waar Android-telefoons een dominanter marktaandeel hebben, staat Spotify sterk.

Ten slotte verdient de muziekdienst ook geld dankzij de advertenties van haar gratis formule. In juni vorig jaar raakte bekend dat in totaal 140 miljoen mensen gratis en betalend gebruikmaken van de dienst.