Vietnamese cryptoscammers gaan er met 535 miljoen euro vandoor

Eind 2017 lanceerde Modern Tech een Initial Coin Offering (ICO, een soort van crowdfunding met digitale munten) voor haar 'Pincoin'. In totaal investeerden er 32.000 mensen, wat goed was voor zo'n 535 miljoen euro.

Piramidespel

Het bedrijf beloofde dat investeerders op vier maand tijd hun investering zouden terugverdienen en een winstmarge van maar liefst 48 procent per maand zouden genieten. Ook konden investeerders bonussen verdienen door andere mensen mee in het systeem te krijgen. Per persoon die ze konden overtuigen om ook te investeren in Pincoin, konden ze rekenen op een commissie van 8 procent. Een praktijk die wel erg hard doet denken aan een piramidespel.

Tot januari werden investeerders nog uitbetaald in cash, daarna in 'iFan'-tokens, hun tweede cryptomunt. Die overschakeling was voor veel investeerders al een duidelijke rode vlag.

Afgelopen maand werd het plots volledig stil rond Modern Tech. Hun kantoorgebouwen in Ho Chi Minhstad werden helemaal leeggehaald en van de zeven oprichters was geen spoor meer.

De site en het witboek zijn nog steeds online te vinden, maar worden niet meer geüpdatet en bevatten ook geen contactinformatie. Zo'n 'exit-scam' komt wel vaker voor in de niet-gereguleerde ICO-wereld.