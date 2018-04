Volvo heeft eerste elektrische truck

De Volvo FL Electric wordt voor het eerst ingezet in Göteborg, tegen volgend jaar plant het truckbedrijf de verkoop en massaproductie voor Europa.

Inclusief lading heeft het voertuig een brutogewicht tot 16 ton dat wordt aangedreven door een elektromotor van 185 kW (130 kW continu). 2 tot 6 lithium-ion batterijen zorgen voor 100-300 kWh. Normaal moeten de voertuigen zo een bereik hebben van 300 kilometer. Opladen kan al op 1-2 uur tijd via de snellader, of op tien uur tijd via een gewoon stopcontact.

Volvo ziet zijn elektrische truck uitermate geschikt voor steden (al dan niet met een lage-emissiezone). Het voertuig maakt ook minder lawaai dan een dieselmotor waardoor ze makkelijker 's nachts kunnen worden ingezet. Maar het Zweedse bedrijf denkt ook aan overdekte terminals waar vrachtvervoer doorgaat.

Volvo Trucks is de eerste die een elektrische truck commercieel inzet, maar het is lang niet de enige speler. Onder meer (met de Semi) en Mercedes-Benz hebben een kleine elektrische truck op de planning staan. Logistieke reus DHL heeft zelfs de ambitie om tegen 2050 volledig uitstootvrij te zijn en gebruikt daarom in Duitsland vandaag al elektrische minibusjes in de stad met een bereik van honderd kilometer.