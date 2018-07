WhatsApp laat je videobellen met vier

Je kan al langer een spraak- of videogesprek voeren in WhatsApp maar voortaan kan dat ook met meerdere mensen. In iOS en Android kan je in een bestaand gesprek voortaan tot twee andere mensen extra betrekken. Dat kan door in een bestaand gesprek rechtsboven extra contacten toe te voegen.

Volgens WhatsApp zijn de groepsgesprekken end-to-end versleuteld en ontwikkeld om wereldwijd in verschillende netwerkomstandigheden te werken. Vandaag wordt er al voor ruim twee miljard minuten per dag gebeld via de app.