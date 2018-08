Zalando breekt persoonlijk record

In totaal plaatsten bijna 25 miljoen klanten een bestelling bij de onlinewinkel. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder en volgens Zalando het hoogste aantal klanten ooit in één kwartaal. Het aantal bestellingen nam met bijna een derde toe tot 29 miljoen, volgens Zalando eveneens een record.

Ook in geografisch opzicht blijft Zalando uitdijen. Zo opende het bedrijf het afgelopen kwartaal een onlinewinkel voor de Ierse en Tsjechische markt, waardoor de onlinewinkel nu in zeventien landen actief is.

Door de aanwas van klanten boekte Zalando in het tweede kwartaal een omzet van 1,3 miljard euro, een kleine 21 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep bleef bijna 52 miljoen euro over.