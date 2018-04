ZTE kan nu ook Android-licentie verliezen

De Chinese smartphonebouwer ZTE heeft een lastige paar maanden achter de rug. Nadat het, samen met Huawei, door de FBI en CIA op de vingers werd getikt omdat het de Chinese overheid zou helpen bij het spioneren op gebruikers, lijkt het erop dat het nu ook al zijn leveranciers van Amerikaanse technologie kwijt raakt.

Reden voor dat laatste zijn de sancties die de VS al lang heeft lopen tegen Iran en Noord-Korea. ZTE heeft in een rechtszaak vorig jaar toegegeven dat het technologie en goederen aan Iran doorverkocht. Het bedrijf betaalde in die zaak een boete van 890 miljoen dollar en het ministerie van Handel legde het een exportverbod op van zeven jaar voor toestellen die Amerikaanse componenten bevatten.

Het gaat om meer dan een kwart van de componenten in de smartphones van ZTE, waaronder bijvoorbeeld de chips van Qualcomm. Nu komt uit dat daar ook de licentie voor Google's Android besturingssysteem bij kan zitten. ZTE heeft zijn advocaten alvast op vergadering gestuurd naar Google, schrijft nieuwsagentschap Bloomberg.

Android is 's werelds meest gebruikte besturingssysteem, en hoewel ZTE waarschijnlijk wel Chinese versies van veel chips en hardwarecomponenten kan vinden, is er niet meteen een kandidaat voor een nieuw mobiel OS. Zeker omdat Apple en Microsoft alvast Amerikaans zijn, en een kleiner openbronsysteem als Ubuntu maar weinig compatibele apps heeft.