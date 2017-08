Review: Dropbox- en andere cloudbestanden versleutelen

Boxcryptor van het Duitse bedrijf Secomba GmbH bestaat al sinds 2011 en werkte origineel als encryptiesoftware voor individuele bestanden en lokale folders. Maar Windows 10 biedt die functionaliteit ook in zijn duurdere versies.

Daarom vond het bedrijf zijn encryptiesoftware opnieuw uit en maakte Boxcryptor geschikt voor gebruik met een twintigtal coudlopslagdiensten, zoals Apple iCloud Drive, Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive en SugarSync. De volledige lijst van ondersteunde diensten vind je op de website van het bedrijf.

De integratie functioneert rechtstreeks in de cloudfolder of via WebDAV (bv. voor Cubby, Starto HiDrive en ownCloud).

De software is beschikbaar voor Windows, Mac OS X, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Chrome OS en in een draagbare versie voor 64-bit Linux en Mac OS X en 32-bit Windows. De draagbare versie hoeft niet te worden geïnstalleerd en draait bijvoorbeeld zelfstandig vanaf een usb-stick.

Boxcryptor

In Windows creëert Boxcryptor een versleutelde virtuele drive die wordt aangedreven door een CBFS (Callback File System)-stuurprogramma van het Amerikaanse bedrijf EldoS Corporation.

Mogelijk moet je jouw computer na het installeren van die driver eerst herstarten. Bij Windows 10 is dit echter niet nodig en werkt de tool direct na installatie.

Omdat Boxcryptor volledig geïntegreerd wordt in Windows Verkenner moet die tijdens de installatie wel opnieuw gestart worden, maar dit verloopt automatisch. Vervolgens creëer je een Boxcryptor-account waarbij je jouw naam, e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord invult. Na e-mailverificatie is de tool gebruiksklaar.

De gratis versie heeft aes-256 en rsa-4096-encryptie, werkt samen met één cloudopslagdienst op maximaal twee apparaten.

Door te betalen kun je een oneindig aantal clouddiensten en apparaten gebruiken, verbeterde support verkrijgen en voor de zakelijke abonnementen groepsfuncties, centraal beheer en integratie met Active Directory inschakelen.

Het 'Company Package' heeft ook actieve 'auditing' van alle gebeurtenissen (voor 'compliance'-doeleinden) en tweefactorauthenticatie met Duo Security.

Alle geëncrypteerde bestanden en folders worden aangeduid met een groen pictogram met een sleuteltje. Bestanden en folders die je in de Boxcryptor-drive ('X:') sleept, zijn automatisch versleuteld met de gekozen instellingen.

Je kunt (een groep van) andere gebruikers toegang geven tot versleutelde folders en bestanden. In de zakelijke versie kan de beheerder deze en andere functies ook centraal beheren.

Whisply

Boxcryptor integreert met de basisversie van Whisply, een webdienst van hetzelfde Duitse bedrijf waarmee je heel eenvoudig versleutelde bestanden in via naar keuze Dropbox, Google Drive en OneDrive uitwisselt door ze in je browser te "droppen".

Je kunt daarbij ook een vervaldatum voor elk bestand definiëren. Deze bestanden bescherm je naar keuze met een link, een viercijferige pincode of een eigen wachtwoord.

Je verzendt de links naar keuze via e-mail of sms. Om een door Boxcryptor beschermd bestand veilig met willekeurige derden te delen, klik je er rechts op in de Boxcryptor-drive en kiest 'Create Whisply-link'.

Conclusie

Boxcryptor en Whisply zijn handige, redelijk geprijsde apps voor het versleutelen en veilig delen van cloudbestanden. Je kunt beide diensten trouwens gratis (uit)proberen, mits enkele beperkingen. Positief is dat het achterliggende bedrijf in Europa gevestigd is. Wil je deze encryptiesoftware voor zeer sensitieve informatie gebruiken, wees je er dan van bewust dat de onderliggende encryptietechnologie toch nog Amerikaans is.

Prijs: gratis versie. Unlimited Personal, 36 euro/jaar; Unlimited Business, 72 euro/jaar; Company Package, 6 euro/jaar/gebruiker.