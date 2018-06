Review: zakelijke laptop met prachtig scherm

Het is meer dan tien jaar geleden dat we nog eens een Apple-laptop testten.Toen bleek dat een MacBook erg goed presteert wanneer je hem met dezelfde benchmarks test als een Windows-laptop.

Specificaties

We besloten die test te herhalen met de goedkoopste versie van de Apple MacBook Pro 13" (2017). Die kost net geen 1.500 euro. Binnenin bestaat deze laptop in hoofdzaak uit dezelfde onderdelen als een moderne Windows-laptop, al zijn er ook subtiele verschillen.

Het besturingssysteem is uiteraard niet Windows, maar MacOS. Wel kun je er dankzij Apple BootCamp Windows op installeren, waarover straks meer.

De dual-core Intel Core i5-7360U processor is van de 7de generatie (Kaby Lake), maar dit specifieke type tref je in een pure Windows-laptop zelden of nooit aan. Het is namelijk een variant met een geïntegreerde Intel Iris Plus Graphics 640 gpu. Die deelt zijn videogeheugen net zoals de 'gewone' Intel HD Graphics met de 8 GB werkgeheugen (uitbreidbaar tot 16 GB voor een stevige 240 euro), maar is iets krachtiger en zit qua prestaties tussen een geïntegreerde gpu en een aparte gpu in.

De 128 GB Apple m.2 nvme ssd heeft vlak na de ingebruikname nog 116 GB ruimte vrij. Dat is wellicht vrij krap, maar voor een 256 GB-versie betaal je 250 euro méér. De 512 GB versie kost zelfs 500 euro extra en de versie met ssd van 1 TB kost zelfs 1.000 euro méér!

De MacBook Pro 13" heeft maar drie poorten: één 3,5mm audiopoort en twee kleine usb 3.1 type C poorten met Intel Thunderbolt 3 support. Als de laptop in het stopcontact steekt, blijft dus maar één uitbreidingspoort over. Wil je méér dan heb je een dock nodig. Ook om de meeste externe geheugens aan te sluiten heb je een usb-adapter nodig.

De 54,4 W/u Lithium-polymeer accu houdt het volgens Apple tien uur uit bij 'normaal' gebruik.

Gedetailleerde specificaties van de MacBook Pro 13" vind je op de website van Apple.

Design

Het cnc-gefreesd aluminium chassis is slechts 14,9 mm dun, reden ook waarom er zo weinig poorten op deze laptop zitten: er is gewoon geen plaats voor.

Hier geen visuele trucs om de laptop dunner te laten lijken dan hij in werkelijkheid is, zoals bij nogal wat 'Wintel'-merken. Het is één van de dunnere 13-inch laptops die je kunt kopen; alleen Microsoft doet het (wellicht met opzet) nog een héél klein beetje dunner met zijn 13,5" Surface Laptop (14,47 mm). Maar de MacBook Pro is wel iets smaller dan de Surface Laptop.

Het stevig aanvoelend chassis is verkrijgbaar in grijs of zilver. Met 1,37 kg blijft het gewicht beperkt, al is de Microsoft Surface Laptop (opnieuw) een klein beetje lichter (1,25 kg).

Het 13,3" scherm heeft een resolutie van 1680 x 1050 pixels en loopt vrijwel tot tegen de chassis-randen aan; hier overigens geen gewiebel wanneer je de schermranden met beide handen vastneemt.

Dit Apple Retina display met een lichtsterkte van 500 nits en brede kleurweergave (p3 kleurenruimte, vergelijkbaar met Adobe RGB, die breder is dan het gebruikelijke sRGB) is prachtig, we kunnen het niet anders schrijven.

Minder zijn we te spreken over de toetsenbordkwaliteit. De toetsen zijn voldoende groot, maar er is weinig afstand tussen de toetsen en ze liggen ook erg dicht tegen de toetsenbordbasis aan: de tactiele terugkoppeling is zeker wanneer je snel met tien vingers tikt niet steeds optimaal. Ook ligt het toetsenbord zeer vlak omwille van het volledige platte chassis en de zeer dunne toetsen, wat volgens ons bij veelvuldig gebruik tot polsproblemen kan leiden. De ergonomie zit hier niet helemaal goed.

Het enorme aanraakvlak met drukgevoelige klikfunctie (Apple Force Touch Trackpad) ondersteunt allerlei vingerbewegingen die voor iPhone-gebruikers geen geheimen kennen, maar het is zo groot dat je er onvermijdelijk tijdens het tikken met je polsen over beweegt. Gelukkig werkt de 'palm rejection' goed en het voordeel van dit ontwerp is dat je tijdens het typen de cursor met je duimen kunt bedienen.

Prestaties

Met behulp van Apple BootCamp installeer je op eenvoudige wijze Windows 10 op deze laptop. Voor een geldige licentie dien je zelf te zorgen, maar als je het eens wil uitproberen kun je Windows 10 een tijdje volledig gebruiken vóór je verplicht wordt om het besturingssysteem te activeren. In de BootCamp-instructies vind je een link naar de Microsoft-pagina waar je een iso-versie van Windows 10 kan downloaden.

Eens geïnstalleerd schakel je via BootCamp vlot tussen MacOS en Windows 10. Dit kan ook gewoon tijdens het starten door tijdig een speciale toetscombinatie te gebruiken: : Optie-toets ingedrukt houden, wachten tot de Startup Manager verschijnt en het gewenste besturingssysteem (of de werking als externe usb-schijf) selecteren

Voor Windows-gebruikers is het ontbreken van een 'rechtermuisknop' natuurlijk een probleem, maar BootCamp stelt simpelweg in hoe je dit opvangt. Dat kan bijvoorbeeld door de rechtermuisknopfunctie te simuleren door met twee vingers tegelijk op het aanraakvlak te tikken.

Alle Futuremark Windows-benchmarks (PCMark 8, PCMark 10, 3DMark) draaiden probleemloos op deze MacBook Pro. De compatibiliteit op softwaregebied is in elk geval honderd procent. In volgende tabel tonen we enkele benchmarkcijfers, vergeleken met recente zakelijke 'Wintel'-laptops.

Apple MacBook Pro 13" (2017) HP EliteBook 1040 G3 14" (2017) Microsoft Surface Laptop 13,5" (i5-256-8G) (2017) Acer TravelMate X349-G2-M 14" (i5-8GB-256) (2017) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 271 399 308 209 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 332 328 351 257 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Home 3.0 Accelerated score 3448 2872 3132 2571 Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 4068 3931 4037 3339 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 4909 4781 4096 3699 Futuremark PCMark 8 Storage Score 5014 5040 4986 4900 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 321 384,7 285,25 193,57 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 8692 7436 6245 6350 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 6247 4566 3893 4025

Conclusie

Het blijft wat ons betreft een waardevolle tip: koop een Apple-laptop en verzeker je van het beste van twee werelden, namelijk MacOS met zijn superieure multimediaprestaties en Windows 10 voor als het echt niet anders kan. In de praktijk komt dat dan wellicht hierop neer: als je jezelf eens wil ontspannen met een recent game dat alleen onder Windows draait. (Een Windows-licentie moet je uiteraard wel nog bij de aankoopprijs tellen.) De opdrachtregel met een volledige Linux, het erg slanke design, de uitstekende bouwkwaliteit en het prachtige Retina-scherm zijn inbegrepen. In vergelijking met andere zakelijke Windows-laptops is de prijs niet eens overdreven veel hoger. Hou er wel rekening mee dat er geen MacBooks met aanraakscherm bestaan, dus als je die functionaliteit nodig hebt, is een Apple-laptop geen volwaardig alternatief voor een pure Windows-laptop. Bovendien zijn veiligheidsvoorzieningen zoals tmp en een vingerafdruksensor alleen verkrijgbaar bij de nog duurdere modellen.

Prijs: vanaf 1.499 euro

Bron: www.diskidee.be