10 jaar na de start: ‘CoderDojo is nog altijd broodnodig’

CoderDojo viert feest. Al tien jaar overtuigt de organisatie meisjes en jongens dat coderen en IT ook iets voor hen is.

CoderDojo werd tien jaar geleden naar ons land gehaald door Martine Tempels. In 2012 werd ze verkozen tot Data News ICT Woman of the Year. ‘Ik had mij geëngageerd om ambassadeur te zijn en jongeren te inspireren voor de metier van ICT, want toen al hadden wij een tekort aan personeel. Ik praatte in hogescholen en het middelbaar onderwijs, maar hoe meer ik dat deed, hoe hopelozer ik werd. Jongeren in het middelbaar onderwijs waren helemaal niet geïnteresseerd in ICT. Voor hen was dat niet meer dan bureautica. En in hogescholen zag je amper meisjes.’

Geen wachtrijen meer

Toen ze op zakenreis met ADM een aantal bedrijven in Ierland bezocht, kwamen er jongeren op de Belgische ambassade spreken over CoderDojo. ‘Onmiddellijk dacht ik: dat is het. Al die negatieve zaken – het is complex, het is moeilijk of het is niets voor mij – werden weggehaald. Vier maanden later zijn we gestart en het was zo’n succes dat we wilden verdergaan tot er geen wachtrijen meer waren.’

De voorbije tien jaar is er veel veranderd, zegt Tempels. ‘CoderDojo is echt een succes, omdat kinderen komen proeven. Als ze toegewijd zijn, blijven ze komen en sommigen zijn ook coach van zodra ze veertien zijn. Daar zitten een aantal wonderkinderen tussen. Coderen en analytisch denken is een gave zoals muziek en sport. Als je dat stimuleert, leren ze op zeer jonge leeftijd programmeren zoals een volwassene. Buitenschools moet die excellentie blijven bestaan, maar om alle kinderen te bereiken zou het een basispakket van het onderwijs moeten worden. Dat is niet de rol van CoderDojo natuurlijk.’

Vrouwelijke rolmodellen

Cindy Smits, general manager van CoderDojo, leerde de organisatie tien jaar geleden kennen als vrijwilliger. ‘Al die jaren maken we technologie toegankelijk en verlagen we de drempel door de manier waarop we coachen’, zegt Smits. ‘Meisjes zien in dat ze het ook kunnen. Via het laagdrempelige platform tonen ze wat ze gemaakt hebben en ze zijn daar trots op. Omdat ze daarover vertellen, durven anderen ook de sprong te wagen.’

Heel wat winnaressen van de Young ICT Lady en ICT Woman of the Year waren voorheen actief bij CoderDojo als vrijwilliger, coach of bestuurslid. ‘Door initiatieven als CoderDojo te ondersteunen, komt hun boodschap ook over bij die meisjes’, zegt Smits. ‘Ze kijken op naar die vrouwen en beseffen dat ICT een toekomstoptie voor hen kan zijn.’

Nog altijd nodig

CoderDojo richt zich zowel naar jongens als meisjes. Ongeveer een kwart van de deelnemers bestaat nu uit meisjes. De komende jaren wil Cindy Smits dat aandeel opkrikken tot 40%. Jaarlijks lanceert CoderDojo een 4Girlz-initiatief om het thema nog meer op de kaart te zetten. Af en toe komt er kritiek op. ‘Het feit dat ik elke keer de boodschap moet verdedigen waarom we een dergelijk event organiseren, is voor mij het bewijs dat het nog altijd nodig is’, zegt Smits.

Ze ziet vaak meisjes die er niet aan denken om naar een gewone sessie van CoderDojo te komen, maar dankzij het 4Girlz-initiatief toch in het reguliere verhaal stappen. ‘Op dat moment slagen we erin om de schrik weg te nemen en de drempel te verlagen. Dat is uiteindelijk wat we willen: een groep jongeren samenbrengen met jongens én meisjes. We willen geen aparte groepen. Daarom laten we tijdens zo’n 4Girlz-event ook enkele mannelijke vrijwilligers aan het woord over de noodzaak van dergelijke initiatieven.’

Ook in Wallonië

CoderDojo is op korte tijd sterk gegroeid. Een grote realisatie vindt Smits de stap naar Wallonië. ‘In Brussel en in het zuiden van het land krijgen we nu ook meer en meer voet aan de grond. Onze naambekendheid is intussen groter geworden. Er zijn nog altijd wat blinde vlekken waar er minder Dojo’s zijn, maar we proberen die in te vullen zodat iedereen bijna op wandelafstand naar zijn of haar Dojo kan gaan.’