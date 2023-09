Wat gebeurt er met je digitale leven na je overlijden?

Wanneer je het loodje legt is die situatie tot nader order onomkeerbaar. Maar de sporen die je online achterlaat kunnen wel eeuwig voortleven. En dat proces hou je best zelf in de hand.

Bij leven heb je de volledige controle over al je social media, en zijn ze een verlengde (of een verheerlijking) van je bestaan hier in dit ondermaanse. Maar wat gebeurt er wanneer je zelf ineens een Error 404 geeft? Onder de miljarden aardbewoners tellende populatie van social media als Facebook, Instagram, X en LinkedIn is de dood helaas evengoed een realiteit als in het echte leven. Het Amerikaanse magazine Wired gaf begin vorig jaar aan dat er 30 miljoen Facebook-gebruikers zijn die als overleden werden opgegeven bij Meta, wat betekent dat er evengoed miljoenen accounts op Instagram, LinkedIn, X, Snapchat en andere soortgelijke platformen zijn die het tijdelijke voor het eeuwige hebben verwisseld. Met een dark number dat wellicht nog vele malen hoger ligt. Want met de meeste accounts van overleden gebruikers gebeurt er helemaal niets: ze blijven verder bestaan, en berichten ontvangen, alsof de persoon in kwestie nog gewoon onder de levenden is.

Wanneer niemand iets doet, gebeurt er namelijk ook helemaal niets met het profiel. Dat blijft bij de meeste overlevenden dan gewoon openstaan, meestal met de laatste condoleanceberichten nog op het prikbord. Maar tegelijkertijd krijg je, wanneer je nabestaanden geen actie ondernemen, een paar erg vervelende perverse effecten. De overleden persoon kan bijvoorbeeld jaren na zijn dood nog worden opgepikt door het ‘Mensen die je misschien kent’-algoritme. Of zijn verjaardag blijft opduiken in suggesties. Of het enige wat er na jaren nog te zien is op het profiel zijn spamberichten van vrienden die hun computer niet goed hebben beveiligd, met louche dingen als ‘de beleggingstips van BV X’.

Er zijn echter elegantere manieren om de overledene online in herinnering te houden. Naar de platformen toe kunnen nabestaanden twee dingen doen. Ze kunnen de bedrijven erachter contacteren om het profiel in kwestie gewoon te laten verwijderen, of ze kunnen er op dezelfde manier een gedenkprofiel van maken, waar anderen eventueel nog condoleanceberichten op kunnen blijven plaatsen. Meestal via een speciaal formulier in de Help-sectie kunnen familieleden of naasten het overlijden ‘rapporteren’ aan het platform. Daar hangt wel een niet zo evidente drempel aan vast: er moet worden bewezen dat de persoon in kwestie overleden is. Daarvoor heb je onder meer pdf’s van geboorte- en overlijdenscertificaten nodig, plus soms nog andere ‘juridische bewijzen’ dat je zelf wel de bevoegdheid hebt om iets te doen met het profiel van de overledene.

(Beeld: Getty Images)

Verschillende criteria

De gehanteerde criteria om een geloofwaardige claim op het sociale profiel van een nabestaande te maken verschilt tussen het ene sociale medium en het andere. Bij Facebook en Instagram, allebei natuurlijk onderdeel van Meta, is er bijvoorbeeld een apart onderdeel hiervoor in de Help-sectie (best even inloggen via een laptop), en moeten er dingen worden geüpload: een pdf van de overleden naaste zijn overlijdens- én geboorteakte, en een juridisch bewijs van bevoegdheid, dat stipuleert dat jij de wettige vertegenwoordiger van de overledene zijn/haar nalatenschap bent.

LinkedIn, eigendom van Microsoft, werkt min of meer op dezelfde manier (ook via ‘Help’ dus), maar legt de nadruk op een notarieel bewijs van nalatenschap. Bij X is er geen kant-en-klaar formulier waarin je alle gegevens alvast kunt uploaden, maar kan er een, zoals het sociale medium zelf stelt, ‘samenwerking’ worden aangegaan. Het account van de overledene kan alleen maar worden verwijderd. In het initiële formulier daartoe is er alleen maar ruimte voor ‘andere gegevens die nuttig kunnen zijn’.

Snapchat geeft dan weer helemaal geen toegang tot de gegevens van een overledene. ‘Ons privacybeleid staat ons niet toe om toegang te verlenen tot het account’, staat er koudweg in de help-sectie. Bij Reddit moet er contact worden opgenomen met de moderatoren. Een online bewijs van het overlijden (zoals een link naar het overlijdensbericht) lijkt daar voldoende. Zelfde procedure bij Pinterest en Tumblr: daar moet er een mail worden gestuurd, met preuve van het overlijden en je relatie met de overledene, naar een e-mailadres: respectievelijk care@pinterest.com en support@tumblr.com.

Death and the Internet

Geen enkele van de zonet genoemde opties is natuurlijk ideaal. Ten eerste omdat lang niet het hele digitale leven van een overledene wordt gecapteerd met alleen die social media. Die vormen alleen maar het meest zichtbare gedeelte ervan. Daarnaast houden we natuurlijk ook meer en meer van onze dierbare herinneringen en belangrijke documenten bij in de cloud. Er bestaan cloudbackups van de computer en smartphones. Maildiensten als Gmail. Misschien had hij/zij een blog of een persoonlijke website. Of accounts op onlinegames of een onlinewereld. Death and the Internet: het is een element waarvoor zeker de afgelopen vijftien jaar, sinds het internet helegans centraal kwam te staan in ons leven, meer en meer aandacht kwam.

Hoe komen nabestaanden aan al die data? De beste manier om te zorgen dat die toegang zo frictieloos mogelijk gebeurt is door ze nù te regelen, nu je zelf nog rondloopt. En ja, dat kan natuurlijk al door je gebruikersnamen en wachtwoorden af te drukken op een A4’tje of twee, drie, en die te bewaren in een kluis. Maar laat ons toch een paar iets charmantere oplossingen aanreiken.

Digitale nalatenschap

Eén piste is de notaris. De Belgische notarissen hebben daar namelijk aandacht voor: nu digitale gegevens een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen in ons leven, laten we die evengoed ‘na’ wanneer we overlijden. Het zijn ‘nieuwe vormen van vermogens’, leest het op Notaris.be. Ook al omdat er aan sommige van die dingen iets van poen gemoeid is. Een blog kan reclameinkomsten hebben, een spelaccount in League of Legends heeft misschien prijzen gewonnen, ooit heb je geld betaald voor een muziekbibliotheek op iTunes, en tot nader order moet je dat nog altijd doen voor bepaalde films. Misschien heeft een overledene nog een bedragje staan op z’n PayPal-portefeuille.

Wat notarissen betreft, behoort de toegang tot onlinediensten gewoon bij iemands vermogen. In een testament kunnen bijvoorbeeld bepalingen worden opgenomen waarbij een ‘testamentuitvoerder’ zich ook mag ontfermen over de digitale gegevens van de overledene. Die krijgt dan toegang tot je data via een – jawel – afgedrukte lijst met inloggegevens, maar die worden dan veilig bewaard bij de notaris.

Maar je hoeft daar niet eens fysiek voor langs te gaan bij een notariaat. De Belgische notarissen hebben een drietal jaar geleden Izimi opgericht: een gratis digitale kluis waarin je digitale kostbaarheden – zoals dus toegang tot al je onlinediensten – kunnen worden opgeslagen.

En privacy? Hier is een goeie die je misschien nog niet wist: het recht op privacy stopt volgens de Belgische wet bij het overlijden. Als er in je digitale legaat dus sporen zitten van sexting of aanverwante, weten je nabestaanden dat – tenzij je bij leven stappen hebt ondernomen om die sporen te wissen – ook. Maar daar weet je dus toch niets meer van.